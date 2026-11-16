Рішення Естонії закрити кордон із Росією з 1 грудня зупинить автобусне сполучення та автомобільні вантажоперевезення. Компанії змушені повертати гроші за квитки та терміново змінювати логістику.

Як повідомляє ERR, залізничний прикордонний пункт у Нарві з естонського боку тимчасово залишатиметься відкритим виключно для ввезення стратегічної сировини. Водночас для автомобільного пасажирського та вантажного сполучення проїзд буде повністю заблоковано.

Автобусні перевізники скасовують рейси

Найвідчутнішим ударом нові обмеження стануть для автобусних компаній, які досі виконували рейси до Санкт-Петербурга та планували розширення маршрутів.

Компанія Ecolines, яка нещодавно отримала від Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства Естонії ліцензію на лінію Таллінн – Москва, наразі оцінює масштаби змін для своєї мережі.

Нам доведеться трохи почекати й подумати, що це означатиме для нас. Адже це означає не лише повернути людям гроші за квитки, це сильно впливає на всю логістику. Нам треба перенаправити наш транспорт, усю логістичну мережу, а там же працюють люди – водії, персонал,

– сказала голова правління Ecolines Еліс Ковальова.

Інший великий оператор Lux Express заявив, що перенесе закриття пунктів пропуску майже без збитків.

На рейси, що відправляються після 1 грудня, тобто після дати запланованого закриття кордону, продано трохи більше 2000 квитків. Але з можливістю закриття кордону ми були змушені рахуватися вже з 2022 року. Тож ми цей ризик прораховували,

– розповів член правління Lux Express Інгмар Роос.

Вантажні потоки прямують в обхід

Зазначається, що сектор комерційних вантажних перевезень зазнає менших втрат через те, що більшість операторів уже переорієнтувалися на інші шляхи. За час повномасштабної війни кількість естонських перевізників на російському напрямку скоротилася з 500 до близько 50.

Якщо подивитися на пропускну здатність вантажівок на прикордонних переходах Лухамаа та Койдула, то там за добу проходить близько десяти машин. Ті небагато, хто ще їздить, їздять через латвійські прикордонні переходи. Тому що пропускна здатність естонського кордону занадто мала,

– заявив генсек Естонської асоціації міжнародних перевізників Ермо Перолайнен.

Як додав Інгмар Роос, спроби спрямувати пасажирські автобуси до Росії через територію Латвії компанія робити не планує. За його словами, влада Латвії не видає нові дозволи на перевезення та не продовжує дію старих документів.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна висловив сподівання, що сусідні балтійські країни також синхронізують свої дії та перекриють сполучення з державою-агресоркою задля посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, Естонія повністю закриє кордон з Росією вже з 1 грудня. Приводом для такого рішення стала спроба влаштувати російську диверсію на оборонному підприємстві Threod Systems, яке спеціалізується на виготовленні безпілотників.