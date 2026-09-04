"Це лише питання часу": Україна готує колапс авіації в Росії за допомогою тисяч дронів, – WSJ

Україна реалізує масштабну стратегію, щоб паралізувати цивільне авіасполучення в Росії, масово направляючи безпілотники в райони ключових аеродромів. Через постійну загрозу міжнародні й внутрішні перевізники скасовують десятки рейсів щодня.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Що планує зробити Україна з російським повітряним простором?

Видання наголошує, що за коментарями українського військово-політичного керівництва стоїть чітко розрахований план розмістити поблизу російських аеропортів таку кількість безпілотників, щоб тимчасові зупинки перетворилися на повне припинення польотів. Українські військові обіцяють уникати атак на цивільні літаки, натомість розширюють операцію Килим, яка змушує авіадиспетчерів систематично призупиняти зльоти та посадки.

Це вже не просто повторення окремих, спорадичних повідомлень про надзвичайні ситуації; це перехід до постійного тиску, спрямованого на паралізацію цивільного повітряного руху в європейській частині Російської Федерації,

– наголошує Сергій Братчук.

За даними аналітичної компанії Osprey Flight Solutions, у серпні кількість українських безпілотників у російському повітряному просторі досягла пікового значення у близько 16 тисяч одиниць. Через постійне наближення дронів у серпні щодня тимчасово закривалися в середньому 32 російські аеропорти, зокрема в околицях Москви та Санкт-Петербурга. Ризики для цивільних суден додатково зростають через гарячкову роботу російської протиповітряної оборони та масове підмінювання GPS-сигналів.

На тлі загрози ізраїльська авіакомпанія El Al ще наприкінці червня призупинила польоти між Тель-Авівом і Москвою, а індійська Air India змінила свій маршрут в обхід території Росії. Згодом про скасування частин рейсів та коригування розкладу оголосили турецька Pegasus і еміратська Flydubai. Згідно з даними аналітичного сервісу Flightradar24, починаючи з 1 вересня авіаперевізники скасовують у середньому 86 рейсів на день.

Ситуація в повітряному просторі стає дедалі складнішою. Ймовірно, це лише питання часу, коли, згідно зі статистикою, у цій зоні конфлікту та навколо неї відбудеться ще одна катастрофічна подія. Суть у тому, що якщо ви робите те, що робить Росія, це призводить до збиття літаків,

– наголошує головний спеціаліст з розвідки Osprey Flight Solutions Метт Борі.

Нагадаємо, Україна дедалі активніше використовує далекобійні засоби для ударів по цілях у Росії, що створює проблеми не лише для військових об'єктів, а й для цивільної авіації. Політолог Ігор Чаленко зазначив, що тривалі обмеження роботи російського повітряного простору можуть ускладнити авіасполучення, логістику та завдати збитків економіці.

Проте, російська авіаційна галузь і без того перебуває у складному стані через санкції, нестачу запчастин та проблеми з пальним. Кожна атака також може виснажувати російську ППО та створювати додаткові труднощі для нафтопереробки й оборонної промисловості.