В Україні неочікувано закрили справу "Роттердам+". Зробив це прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко. Однак відстоювати свою позицію до суду він не прийшов.

Пономаренко не прийшов до суду: що відомо

Про це на своїх інтернет-ресурсах повідомив Центр протидії корупції. За даними антикорупціонерів, у Вищому антикорупційному суді мали розглянути скаргу екснардепа, колишнього заступника генпрокурора Віктора Чумака на закриття справи "Роттердам+".

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Однак Пономаренко попросив відкласти засідання. А аргументував він це зайнятістю іншою справою.

Водночас адвокатка Марина Гаврилюк, яка представляє Чумака та домагатиметься відновлення справи, вважає відсутність прокурора затягуванням.

Вона попросила долучити до розгляду детектива НАБУ, адже Нацбюро також публічно та категорично не погоджується із закриттям. Крім того, Гаврилюк просить витребувати та дослідити експертизи у справі.

"Саме експертиза від експертної установи СБУ не змогла підтвердити збитків від схеми "Роттердам+", хоча і не визнала їхню відсутність. Натомість у справі є інша експертиза, яка встановила шкоду,

– підкреслюють у Центрі протидії корупції.

Наступне засідання за плановано на 14:00 14 вересня. Під час нього, зокрема, мають вирішити, чи братимуть участь у розгляді адвокати підозрюваних у цій справі та чи долучать детектива НАБУ.

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Закриття справи "Роттердам+": основне

Нещоавно прокурор САП Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули "Роттердам+".

Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

У січні 2020 року позивач подав до ОАСК заяву про перегляд рішення про відмову за нововиявленими обставинами, але суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи.

Позивач подав апеляцію на таке рішення, і 10 березня суд її задовольнив. Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК.

Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК. У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формуло ю "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році ухвалили необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Зауважимо! Через застосування нової формули теплові генерації, зокрема ДТЕК Ріната Ахметова та державне "Центренерго", почали продавати електроенергію дорожче. Формула втратила чинність з 1 липня через перехід України на новий ринок електроенергії.