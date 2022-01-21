Закрив собою від гранати: на Миколаївщині військовий врятував побратима

На полігоні в Миколаївській області 25-річний військовослужбовець врятував життя побратиму. Чоловік закрив його собою від вибуху гранати.

Героїчним вчинком відзначився 25-річний старший лейтенант Богдан Федосенко. Він проходить службу у військовій частині А0598.

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На Миколаївщині військовий врятував побратима

На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині Богдан Федосенко за декілька секунд до можливої загибелі врятував життя підлеглому,

– йдеться у повідомленні.

Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Військовий кинув гранату, яка скотилася на бруствер.

Керівник зреагував миттєво – не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, а в результаті врятував життя.

Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали необхідну допомогу. На військового чекає недовга реабілітація. Він запевняє, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.

Богдан Федосенко: що відомо про відважного військового

У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії Одеси.

За 2,5 року служби зарекомендував себе лише з позитивної сторони.

Командування сил логістики Збройних сил України за такий вчинок підготувало клопотання на ім'я Головнокомандувача ЗСУ про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.

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Уривок з допису Командування сил логістики ЗСУ:

25-річний військовослужбовець закрив собою побратима від вибуху гранати, таким чином врятував йому життя

На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині старший лейтенант Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, за декілька секунд до можливої загибелі врятував життя підлеглому.

Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво – оцінивши ситуацію, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому.

Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.