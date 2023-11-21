Закупівлі продуктів для війська намагаються зірвати, – Міноборони

Міністерство оборони України заявило, що закупівлі продуктів для війська намагаються зірвати. Відомство звернулося до правоохоронних органів.

1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони України оголосило про проведення спрощеної закупівлі харчових продуктів для українського війська. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.

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Закупівлю їжі для військових намагалися зірвати

Одна компанія-учасниця, яка змагалась за лот закупівлі харчових продуктів, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні. Крім цього, у компанії були найвищі ціни, тож Міноборони відхилило їхню пропозицію. Проте у відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.

У МОУ переконані, що така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

МОУ звернулося до поліції

У Міноборони повідомили, що звернулися до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відомство зазначило, що закупівлі харчування в Міністерстві оборони – відкриті. Будь-яка компанія може подати пропозиції. Після аукціону документи учасників розглядаються і якщо вони не відповідають кваліфікаційним вимогам, то такий учасник відхиляється.

Вже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак, такі судові позови не були успішними. Наголошую, Міністерство буде жорстко, в межах закону, реагувати на подібні спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ,

– сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

До слова, Міністерство виявило ознаки використання подібної "схеми" і за іншими лотами. Наразі міністерство готує заяви до правоохоронних органів за усіма випадками, щоб зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави.