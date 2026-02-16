Більшість чехів хочуть, щоб закупівлю боєприпасів для України продовжили, – опитування
- Близько 62% громадян Чехії підтримують закупівлю боєприпасів для України, згідно з опитуванням.
- Серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують ініціативу, тоді як серед прихильників правлячих сил рівень підтримки нижчий.
Близько 62% громадян Чехія підтримують продовження ініціативи з закупівлі боєприпасів для України. Опитування показало майже одностайну підтримку серед виборців опозиційних партій, тоді як серед прихильників влади думки розділилися.
Більшість чехів вважають за необхідне підтримувати Україну у російсько-українській війні. Про це повідомляє České noviny з посиланням на результати соціологічного опитування.
Які настрої панують у Чехії?
Дослідження, проведене у січні, засвідчило, що 62% респондентів схвалюють подальшу участь Чехії у програмі постачання снарядів для України, тоді як 36% виступають проти. Ще 3% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.
За словами аналітика компанії Kantar CZ Павела Ранохи, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують продовження ініціативи. Водночас серед прихильників правлячих сил рівень підтримки нижчий. Зокрема, дві третини виборців партії "Автомобілістів" схвалюють закупівлю боєприпасів для України, половина прихильників ANO підтримують таке рішення, а серед симпатиків SDP – лише близько однієї п'ятої. Це свідчить про політичну поляризацію навколо питання військової допомоги Києву.
Чи підтримує чеське політичне керівництво Україну?
Прем'єр Чехії Андрей Бабіш остаточно закрив питання про можливу передачу Україні літаків L-159 ALCA, критикуючи начальника Генерального штабу Карела Ржеку за підтримку цієї ідеї. Бабіш заявив, що будь-які розмови про продаж чи передачу літаків L-159 "закриті". Попри те, що президент Чехії Петр Павел підтримав ідею передачі під час поїздки до України, але уряд категорично відмовляється.
Чехія скорочує гуманітарну допомогу Україні, що вплине на енергетичну підтримку для українців. Уряд Бабіша також вдвічі зменшив програму допомоги та економічного відновлення, що ставить під загрозу проєкти відновлення шкіл та житла для ВПО в Україні.
У Чехії спікер парламенту висловив невдоволення акцією з українським прапором у Празі, вважаючи її провокацією. Окамура обговорив ситуацію з міністром закордонних справ, щоб подібні акції більше не проводилися.