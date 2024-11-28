Багатомільйонна афера: ексрадник Міноборони та нардеп кинули на гроші оборонне відомство

Правоохоронці викрили масштабну аферу, пов'язану з шахрайською закупівлею військової форми. Справа стосується колишнього радника Міністерства оборони, а також колишнього народного депутата та його сина, яких підозрюють у причетності до схеми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію. Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела пише, що мова про бізнесмена Романа Баликін (власника групи компаній АТЛ), колишнього нардепа Ігоря Франчука і його сина Ярослава Франчука.

Дивіться також Міноборони розслідує причини несправностей 120-міліметрових мін



Чиновникам уже оголосили про підозру / Фото Нацполіції



У багатомільйонній афері фігурує ексрадник міністра оборони / Фото Нацполіції

Що відомо про злочинну схему

За даними слідства, о колишній радник екс-заступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань, щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад мільйон комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами.

Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець.

Організатор схеми іноземець – шахрай міжнародного масштабу, якого неодноразово притягували до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії,

– повідомили правоохоронці.



Афера стосувалась пошиття форми військовим за завищеними цінами / Фото Нацполіції

Етапи злочинної схеми:

Шахрай підібрав текстильний холдинг у Туреччині і обіцяв сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв'язкам із українськими чиновниками та політиками. Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25,6 мільйонів доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів. Посередник уклав з Міноборони 5 угод за завищеними цінами на суму понад 35 мільйонів доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25,6 мільйонів доларів із турецьким швейним холдингом.

Як наголосило слідство, більш ніж 10 мільйнонів доларів різниці мали "лягти" в кишені посередника, радника екс-заступника міністра оборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

Шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток. Коли форму відшили та доставили в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу.

Шахраї витратили "заробіток"

За даними правоохоронців, отримані кошти учасники афери використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

У ході розслідувалла слідчі провели 38 обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми. Вони вилучили документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, які містять докази злочинів.

Аферу викрито, підозрюваних затримано / Фото Нацполіції

Що загрожує підозрюваним

Раднику екс-заступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (стаття 28, частина 4 статті 190 Кримінального Кодексу України).

Тобто, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі правохоронці вирішують питання про накладення арешту на майно фігурантів.