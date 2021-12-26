Закурив – плати 2 000 євро: в Іспанії ввели нові правила на пляжах

В Іспанії парламент ухвалив рішення про заборону куріння на пляжах. Правопорушників чекає чималий штраф – 2 тисячі євро. Повноваження вводити це рішення у дію та карати отримали місцеві муніципалітети.

Як повідомляють ЗМІ, причиною такого рішення стало прагнення очистити пляжі. Адже через курців пісок буквально всіяний недопалками.

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На пляжах заборонили і одноразові пакети

Нові правила стосуються не лише куріння: під заборону потрапили і одноразові пакети. Згідно з ініціативою, люди можуть повертати назад у магазини використану тару.

Ухвалення документа ініціювали "Зелені". До цього петицію підписали близько 283 тисяч людей. Кабмін Іспанії пропонував менш радикальний спосіб боротьби з забрудненням – просто пропагувати чистоту пляжів.

Захист довкілля – один з пріоритетів уряду

Ще раніше глава уряду Педро Санчес назвав саме захист довкілля одним з найперших пріоритетів у своїй роботі. Ба більше, до 2050 року влада хоче зробити Іспанію вуглецево-нейтральною країною.

Таке рішення – не нове для Іспанії. Заборона на куріння на пляжах уже діє в Барселоні та на Канарських островах. Схожа ініціатива також діє на Сардинії та півдні Франції, проте Іспанія стала першою країною Європи, де закон діє на загальнонаціональному рівні.

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Що відомо про ситуацію з туризмом в Іспанії на фоні пандемії:

За словами прем'єра, в Іспанії планують зробити обов'язковим носіння масок просто неба.

Понад 80% населення було вакциновано, тому країна уникла значного посилення карантинних обмежень.

Уряд очікує, що кількість іноземних туристів, які приїдуть до країни в четвертому кварталі, досягне двох третин від рівня 2019 року.

Наразі ті, хто не вакцинований і подорожує з туристичною метою, не можуть в’їжджати в Іспанію.

Дивіться у відео про шкоду від куріння: