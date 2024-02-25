Слабкість і вразливість: Годжес пояснив, про що говорить постачання Росії боєприпасів з КНДР

Росія вимушена випрошувати боєприпаси у Північної Кореї, адже не здатна вести війну у довгій переспективі. Це свідчить про слабкість та вразливість країни-агресора.

Про це заявив генерал у відставці Бен Годжес, екскомандувач армії США в Європі. За його словами, наразі Україна та її союзники мають зробити усе, аби розірвати "дружні зв'язки" між Росією та КНДР.

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Той факт, що Росії доводиться отримувати боєприпаси з Північної Кореї, має сказати вам про те, наскільки Росія слабка і вразлива. Але що ми можемо зробити, щоб розірвати цей зв'язок?

– зазначив Годжес.

Генерал пояснив, що має на увазі, шляхи, якими ці боєприпаси потрапляють з Північної Кореї до російських підрозділів в Україні.

"Вони або їдуть потягом через весь цей шлях, або їх перевозять літакми. Але має бути якісь речі, які ми можемо зробити", – додав він.

Чи дієві санкції

За словами Годжеса, на Північну Корею наразі накладено більше санкцій, ніж на будь-яку іншу країну. Тож, імовірно, лише санкціями протидіяти співпраці – марно.

Потрібно більше зусиль, щоб ускладнити виробництво боєприпасів для Північної Кореї та ускладнити їхнє транспортування.

"Я гадаю, що є речі, які ми можемо зробити, щоб порушити і процес доставки і процес вироблення. Але саме тут Захід повинен організуватися", – наголосив Годжес.

Усе має свої наслідки

Він також зазначив, що у цьому контексті діє певний ланцюг: Росія нападає на Україну. Іран атакує Ізраїль і Червоне море через своїх маріонеток — хуситів, ХАМАС та Хезболу. А Північна Корея і Китай за цим спостерігають.

Відтак, він заклика бути дуже "винахідливими та філігранними" в тому, щоб розтавити пріоритети і знайти рішення, як допомогти Україні перемогти Росію.

Ми маємо тиснути на Іран, щоб він припинив підтримувати своїх маріонеток. Ми маємо ізолювати Іран від Росії, щоб вони не могли здійснювати поставки,

– наголосив генерал.

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