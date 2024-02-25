Слабкість і вразливість: Годжес пояснив, про що говорить постачання Росії боєприпасів з КНДР
Джерело:NV
Росія вимушена випрошувати боєприпаси у Північної Кореї, адже не здатна вести війну у довгій переспективі. Це свідчить про слабкість та вразливість країни-агресора.
Про це заявив генерал у відставці Бен Годжес, екскомандувач армії США в Європі. За його словами, наразі Україна та її союзники мають зробити усе, аби розірвати "дружні зв'язки" між Росією та КНДР.
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Той факт, що Росії доводиться отримувати боєприпаси з Північної Кореї, має сказати вам про те, наскільки Росія слабка і вразлива. Але що ми можемо зробити, щоб розірвати цей зв'язок?
– зазначив Годжес.
Генерал пояснив, що має на увазі, шляхи, якими ці боєприпаси потрапляють з Північної Кореї до російських підрозділів в Україні.
"Вони або їдуть потягом через весь цей шлях, або їх перевозять літакми. Але має бути якісь речі, які ми можемо зробити", – додав він.
Чи дієві санкції
За словами Годжеса, на Північну Корею наразі накладено більше санкцій, ніж на будь-яку іншу країну. Тож, імовірно, лише санкціями протидіяти співпраці – марно.
Потрібно більше зусиль, щоб ускладнити виробництво боєприпасів для Північної Кореї та ускладнити їхнє транспортування.
"Я гадаю, що є речі, які ми можемо зробити, щоб порушити і процес доставки і процес вироблення. Але саме тут Захід повинен організуватися", – наголосив Годжес.
Усе має свої наслідки
Він також зазначив, що у цьому контексті діє певний ланцюг: Росія нападає на Україну. Іран атакує Ізраїль і Червоне море через своїх маріонеток — хуситів, ХАМАС та Хезболу. А Північна Корея і Китай за цим спостерігають.
Відтак, він заклика бути дуже "винахідливими та філігранними" в тому, щоб розтавити пріоритети і знайти рішення, як допомогти Україні перемогти Росію.
Ми маємо тиснути на Іран, щоб він припинив підтримувати своїх маріонеток. Ми маємо ізолювати Іран від Росії, щоб вони не могли здійснювати поставки,
– наголосив генерал.
Постачання боєприпасів з КНДР: головне
- Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що КНДР поставила в Росію вже півтора мільйона снарядів. Однак, з його слів, ця зброя була вироблена ще в минулому столітті.
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