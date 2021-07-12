Наділи собачий комір й залили вагон молоком: у Києві підлітки в метро знімали відеоролик
Джерело:Інстаграм-сторінка "Ху*вий Київ"
У Києві в метро група молодих людей 11 липня знімали відео для сторінки в інстаграмі. Один хлопець надів собачий комірець й став на коліна – інший залив у комір молоко й засипав пластівцями.
Більшість пасажирів просто спостерігали за цим "перфомансом". Втім, один чоловік таки не витримав й вдарив "головного актора" ногою.
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Підліток надягнув комір на кшталт того, які надягають на собак та став на коліна. Інший почав заливати у комір молоко та пластівці, доки перший затримував дихання. Після цього увесь вміст коміру хлопець вилив на підлогу вагона.
Ще один підліток в цей час стояв перед камерою й тримав у руках картонку з назвою інстаграм-сторінки.
Один пасажир не оцінив
Одному з пасажирів, літньому чоловіку, ця "акція" не сподобалася. Він вдарив ногою хлопця, який стояв на колінах.
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Чим закінчився інцидент, і чи покарали підлітків, не повідомляється.