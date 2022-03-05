Залишайте ключі в авто, – у поліції звернулися до харків'ян, які їдуть з Південного вокзалу

Через обстріли окупантів багато харків'ян їдуть з міста. Вони лишають свої автівки, тож утворюються шалені затори. Поліція евакуйовуватиме усі автомобілі.

Біля Південного вокзалу назбиралося чимало автівок. Правоохоронці звернулися до містян, які планують залишити свій транспорт на невизначений термін.

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Покинуті автомобілі евакуюють

У поліції розповіли, що останнім часом через велику кількість автомобілів в районі Південної залізниці утворився затор.

"Скоріше за все, їхні власники евакуювалися, залишивши автівки на території залізничного вокзалу. Затор заважає вільному руху людей, службового транспорту, а також створює серйозну небезпеку під час обстрілів", – мовиться у повідомленні.

Тому усі автівки, які стоять біля Південної залізниці, евакуюють. Правоохоронці не з'ясовуватимуть причини та просто звільнятимуть територію від покинутих автомобілів.

Поліція звертається до водіїв із проханням залишати ключі від автівки у замку запалювання або на сидінні,

– додали в поліції.

Правоохоронці забезпечуватимуть порядок, щоб інші люди могли вільно дістатися до Південного вокзалу, а службовий транспорт поліції, медиків та рятівників – оперативно надавати допомогу в разі потреби.

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