Залишились уламки: в Росії знайшли другий літак, який зник з радарів і розбився

У Якутії знайшли російський літак Ан-30М, який зник з радарів 22 червня. Він здійснив жорстку посадку, але всі вижили.

Так, літак знайшли за 70 кілометрів від населеного пункту Оленьок, пишуть російські ЗМІ, посилаючись на дані рятувальників.

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Як зник літак

Росіяни забили на сполох, що літак Ан-30М не приземлився в аеропорту. Він зник із радарів, а екіпаж востаннє виходив на зв'язок, коли був за 30 кілометрів від селища. Літак виконував комерційний рейс, летів за маршрутом Якутськ – Оленьок.

На борту літака було семеро людей. З'ясували, що всі живі, але трьом знадобилася допомога медиків.

Оприлюднили також фото літака після жорсткої посадки. Від нього залишились уламки.

Уламки Ан-30М / Фото NEXTA Live:

Попередні авіакатастрофи в росіян

Напередодні у Ростовській області впав штурмовик Су-25. За версією росіян, причиною аварії стала помилка пілота, а літак при падінні міг зачепити лінію електропередач. Коли штурмовик впав, спалахнула пожежа. Пілот не вижив.

У міністерстві оборони окупантів підтвердили падіння літака. Сказали, що пілот летів без боєкомплекту, тому все гаразд, це був навчально-тренувальний політ. Літак впав у безлюдному місці, тож великих руйнувань на землі не було.

Крім того, російський штурмовик Су-25 впав у Бєлгородській області. Річ у тім, що ним керував екіпаж без відповідної підготовки. Окупанти, звісно ж, спростували бойовий вихід літака та сказали, що то був невдалий навчальний політ

Скільки літаків окупанти втратили в Україні

Російська авіація від початку повномасштабного вторгнення стала значно біднішою. Українські військові станом на 22 червня знищили 216 російських літаків, 182 гелікоптери та 614 безпілотників, 99 засобів протиповітряної оборони.

Крім того, ЗСУ ліквідували вже близько 34 230 окупантів. При цьому, це лише приблизні підрахунки, справжні втрати армії агресора можуть бути більшими.

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