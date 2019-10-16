Дипломат попередив про загрози виходу з мінського процесу

Є кілька шляхів, аби повернути Україні Донбас. Мінськ – це мирний спосіб. Крім нього є ще збройний варіант, проте такий не підтримає світове товариство. Мовляв, хочете – ідіть самі, але результат ми вам гарантуємо.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу в програмі Віталія Дейнеги "Хроніки неоголошеної війни" висловив надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії (2010 – 2017 років) Олександр Левченко.

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Дейнега зазначив, що вихід України з мінського процесу може спричинити часткове або повне зняття санкцій з РФ, а відповідно – розв'яже їй руки. Й запитав, чи може ворог використати це для того, аби продовжити збройну агресію вже у повному масштабі.

Це в принципі, як на мене, самогубство. В нас же ж хто проти мінських угод? Перші – ті, хто хочуть військову операцію. Це невелика частина, але вона є,

– пояснив Левченко.

Й додав, що інша категорія людей каже, що Донбас нам взагалі не потрібен і що треба терміново відмовлятись. Мовляв, це ракова пухлина, яка хоче захопити всю територію України, значить її потрібно відсікти. Ще частина з цих людей вважає, що просто треба відгородитися великим парканом.

Дипломат підкреслив, що мінські угоди та мінський процес – це можливість повернення Донбасу. Та якщо Росія не захоче, на жаль, нічого не зробиш: вони будуть категорично це саботувати. Проте сумнівно, що Москва таки піде на це. Адже тоді матиме такі втрати дипломатичного та політичного характеру, які не коштують того, щоб так впиратися на цьому шматку території.

Чи саме повернення є гарантованим? Ні. Але треба знати: виходите з Мінська – залишаєтесь сам на сам, йдете на військову реінтеграцію – залишаєтесь сам на сам

– наголосив він.

Левченко зауважив: є ще група людей, які вважають, що у "Мінську-3" більш прийнятні умови для України. Проте, на його думку, це – окозамилювання. Адже Росії не потрібен такий документ, вона не піде на це навіть при тиску.

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