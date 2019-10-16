Останемся с Россией один на один, – дипломат об угрозах выхода из минского процесса

Есть несколько путей, чтобы вернуть Украине Донбасс. Минск – это мирный способ. Кроме него есть еще вооруженный вариант, однако таковой не поддержит мировое общество. Мол, хотите – идите сами, но результат мы вам гарантируем.

Такое мнение в интервью 24 каналу в программе Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии (2010 – 2017) Александр Левченко.

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Дейнега отметил, что выход Украины из минского процесса может привести к частичному или полному снятию санкций с РФ, а соответственно – развяжет ей руки. И спросил, может ли враг использовать это для того, чтобы продолжить вооруженную агрессию уже в полную силу.

Это в принципе, по-моему, самоубийство. В нас же кто против минских соглашений? Первые – те, кто хотят военную операцию. Это небольшая часть, но она есть,

– пояснил Левченко.

И добавил, что другая категория людей говорит, что Донбасс нам вообще не нужен и надо срочно отказываться. Мол, это раковая опухоль, которая хочет захватить всю территорию Украины, значит ее нужно отсечь. Еще часть из этих людей считает, что просто надо отгородиться большим забором.

Дипломат подчеркнул, что минские соглашения и минский процесс – это возможность возврата Донбасса. Но если Россия не захочет, к сожалению, ничего не поделаешь: они будут категорически это саботировать. Однако сомнительно, что Москва таки пойдет на это. Ведь тогда будет иметь такие потери дипломатического и политического характера, которые не стоят того, чтобы так упираться на этом куске территории.

Является ли само возвращение гарантированным? Нет. Но надо знать: выходите из Минска – остаетесь один на один, идете на военную реинтеграцию – остаетесь один на один,

– подчеркнул он.

Левченко отметил: есть еще группа людей, которые считают, что в "Минска-3" более приемлемые условия для Украины. Однако, по его мнению, это – очковтирательство. Ведь России не нужен такой документ, она не пойдет на это даже при давлении.

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