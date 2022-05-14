Залишиться тільки один: Укрзалізниця припиняє курсування евакуаційних поїздів

В перші дні війни мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Частина з них робила це за допомогою залізничного сполучення. Тоді Укрзалізниця запустила чимало евакуаційних поїздів.

Війна в Україні триває і надалі. Відтак продовжуються обстріли українських міст та сіл. Чимало українців змушені покинути свої домівки через війну. Станом на 11 травня в Україні було зафіксовано понад 8 мільйонів внутрішньо-переміщених осіб (такі дані наводить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій).

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Допомагала вибиратися з охоплених війною регіонів Укрзалізниця. Україною безперервно курсували евакуаційні поїзди. На Захід країни залізничники вивезли майже 4 мільйони українців. Понад 500 тисяч українців потягами евакуювалися закордон. І курсували ці потяги безкоштовно.

Однак тепер Укрзалізниця припиняє курсування евакуаційних поїздів. Причиною такого рішення в компанії назвали істотне зменшення попиту на такі рейси. Для прикладу, 12 травня компанія перевезла 30 тисяч пасажирів, і тільки 177 з них – евакуаційними поїздами. Натомість все більше людей користуються звичайним сервісом Укрзалізниці.

Тож поки залишиться один рейс для евакуації людей з міста Покровськ, що у Донецькій області.

"Ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він дійсно потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, у яких обмежена мобільність і залізниця – єдиний спосіб виїхати", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Для прикладу, 14 травня буде лише один евакуаційний поїзд №234/233 за напрямком Покровськ – Дніпро – Львів. З Покровська він відправиться о 16:30.

Про те, які будуть евакуаційні поїзди на наступні дні, в компанії поки не повідомляли.

Поки в компанії вирішили зосередитися на відновленні сполучення на ділянках, які були пошкоджені ворогом. Адже російські окупанти неодноразово обстрілювали залізничне сполучення в Україні, пошкодивши його. В критичні дні пошкодженою та заблокованою було до чверті залізничного сполучення в Україні. Також Укрзалізниця поки не контролює 10 відсотків своєї інфраструктури.