"Залізні люди": Шмигаль і Тимошенко нагородили залізничників, які рятують людей під час війни

З початку війни в Україні триває евакуація людей із регіонів бойових дій. Великі зусилля для цього докладає Укрзалізниця, тому працівники отримали нагороди.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко називає залізничників "залізними людьми". Саме він та прем'єр Денис Шмигаль вручили їм нагороди.

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Залізні люди вже 25 днів на транспортному фронті б'ються за Україну. З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним,

– заявив Тимошенко.

За його словами, всі процеси вдалось максимально оптимізувати, щоб за таких складних умов все рухалося швидше. Також, щоб люди були в безпеці.

У березні Укрзалізниця вже евакуювала 2,77 мільйона людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони. Доставили також понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Сьогодні залізниця дійсно стала життєдайною системою країни. Залізничники від початку російського вторгнення героїчно евакуюють людей, перевозять вантажі військовим, біженцям, оточеним містам,

– сказав Денис Шмигаль.

Він також вселив надію на те, що залізничники дають віру, що скоро всіх повезуть додому.

Залізничники отримали нагороди / Фото з телеграму Шмигаля і Тимошенка

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