Росія атакувала залізничну інфраструктуру в трьох областях: Укрзалізниця розповіла про наслідки
Росія продовжує обстрілювати Україну. Вночі та зранку 28 травня ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Донеччині та Сумщині.
Наразі триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Які наслідки російської атаки на залізничну інфраструктуру
За даними Укрзалізниці, у Харківській області уламки безпілотника потрапили на колію. У зв'язку з цим залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки російського дрона. Наразі рух вдалося відновити.
Натомість у Словʼянську, що на Донеччині, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа. Тоді як уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Сьогодні зранку Словʼянськ вкотре перебував під російським обстрілом, внаслідок якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.
Натомість у Сумській області російський дрон несуттєво пошкодив колію. Проте затримок на цій ділянці руху немає.
Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його,
– кажуть в Укрзалізниці.
Додамо, що жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках, на щастя, немає.