Залізничники працюють цілодобово, – Лещенко про евакуацію українців

Через напад Росії наша держава намагається всіма можливими способами евакуйовувати людей. Велику допомогу в цьому надає Укрзалізниця.

Перевізник зараз працює в режимі 24/7. Про це заявив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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У таких екстремальних умовах 24 години на добу, 7 днів на тиждень. З моменту агресії в західному напрямку Укрзалізниця евакуювала понад мільйон пасажирів. Це справжній героїзм,

– заявив Лещенко.

За його словами, люди під кулями виконують свою місію. Їхні імена з часом будуть відомі всій країні й вони отримають нагороди.



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