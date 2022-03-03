Залізничники ліквідовують диверсантів голими руками: в одних забрали БТР

Працівники Укрзалізниці, як і вся країна, беруть участь у спротиві російським окупантам. Десь їх просто затримують голими руками, а подекуди навіть забирають техніку окупантів.

Зокрема, 28 лютого начальники двох станцій захопили двох окупантів і їхній БТР. Ще два "асвабадітєлі" просто втекли від неозброєних залізничників.

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Як змогли захопити техніку

Начальник станції Баси та начальник станції Суми вантажна дезорієнтували противника. Вони вказали оркам шлях, але це виявився тупик за підвищеною колією.

Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР. Це було фатальною помилкою, бо окупантів одразу повалили на землю та викликали тероборону. Двох загарбників таким чином вдалося полонити, а інші двоє втекли. Тому для наших військових з'явилася чудова можливість відкрити сезон полювання.

Вороги агітують у потягах

2 березня пасажири помітили людину, яка активно агітує з використанням наративів кремлівської пропаганди. Зловмисника затримали пасажири та працівники залізниці.

Також 28 лютого працівник Козятинського вагонного депо разом із службовцем тероборони затримали диверсанта в Козятині. Проте в цьому випадку деталей затримання не оприлюднювали.

Як діяти, якщо помітили диверсанта

В Укрзалізниці закликали пасажирів бути пильними. Якщо ви виявили підозрілих людей потрібно діяти наступним чином:

Передусім поводитися спокійно.

Повідомити про підозрілих людей провідника або працівників вокзалу.

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Залізничники продовжують виявляти та затримувати диверсантів. Так, з початку війни в Україні затримано щонайменше два диверсанти та взято в полон військових російської федерації й ворожий БТР. Також передано до Служби Безпеки України 9 повідомлень про нанесення міток на залізничних об’єктах та переміщення ворога.

Так, 28 лютого 2022 року начальник станції Баси та начальник станції Суми вантажна голими руками захопили ворожий БТР та двох російських окупантів. Залізничники дезорієнтували противника та вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох загарбників затримано, ще двоє втекло.

Також 28 лютого працівник Козятинського вагонного депо разом із членом тероборони затримали диверсанта в Козятині. А 2 березня залізничники спільно з пасажирами затримали диверсанта за агітацію на користь ворога.

Закликаємо пасажирів бути пильними та при виявленні підозрілих людей діяти наступним чином:

Вести себе спокійно.

Повідомити провідника про підозрілих людей або працівників вокзалу.

Також просимо всіх повідомляти до СБУ або залізничникам про виявлені мітки на об’єктах УЗ.

Нагадаємо, для залізничників у Цифровому асистенті «Букса. Помічник залізничника» з’явилася можливість попередити Службу Безпеки України про мітки, підозрілі дії, дислокацію чи переміщення ворожої техніки та солдатів. Інформація передається до служби безпеки компанії та допоможе знешкодити загрозу для країни та об’єктів залізниці.