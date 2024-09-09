Є погана новина, – Андрющенко розповів неприємну правду про плани росіян у Маріуполі

Росіяни побудували залізницю, яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованими містами Донеччини. На жаль, залізничну гілку планують розширити.

Окупанти хочуть, аби перевозити військову техніку та інші резерви залізницею стало ще швидше. Детальніше про плани ворога 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як росіяни планують змінити залізницю

На початку вересня на залізниці у Маріуполі відбулась партизанська диверсія. Вдалося підпалити трансформатор, який відповідав за переведення рейок. Його змогли замінити лише через тиждень, тож рух був частково заблокованим. Однак, схоже, окупанти якраз працюють над цією проблемою.

Є досить погана новина, чергова. Залізницю намагаються скоротити. Через Бойківське (раніше – Тельманове, Донеччина – 24 Канал) намагаються протягнути нову гілку. Вона дозволить скоротити відстань ще більше,

– наголосив Петро Андрющенко.

Шлях залізниці, будівництво якої завершили не так давно, пролягає: з Ростова-на-Дону, майже до Донецька через Волноваху і до Маріуполя.

Як зараз проходить залізниця від Ростова-на-Дону до Маріуполя: дивіться на карті

"Якщо вони протягнуть нову гілку, це скорочує шлях і немає потреби підійматися аж до Іловайського вузла і до Донецька. Це означає, що залізниця буде ще швидшою та коротшою. Поки вони на стадії проєктування, почали перші підготовчі заходи. Але ми з минулого року бачили, як швидко вони вміють будувати", – наголосив Андрющенко.

Чимало вантажу зараз ночами привозять у Волноваху. У темний час доби неможливо напевне побачити, що саме везуть окупанти, однак місцеві чують, що щось таки прибуває.

Чи працює порт у Маріуполі

З'являлась також офіційно не підтверджена інформація про те, що нещодавно у Маріупольський порт надходили вагони з північнокорейськими снарядами. Після того на одному з полігонів на околицях були чутні канонади. Ймовірно, перевірка тих же снарядів.

Порт стоїть "мертвий" – абсолютно. Жодного судноплавства, нічого не відбувається. Щодо снарядів – це наша велика гіпотеза і дуже складно її підтвердити. Проте полігон біля Маріуполя працює. Звідти постійно лунає канонада, люди плутають її з вибухами чи роботою ППО,

– зауважив Андрющенко.

До слова, варто зауважити, що підпал трансформатора на залізній колії в Маріуполі вивело з ладу логістичне сполучення через Маріуполь – порт.