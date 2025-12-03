"Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів

Італійська оборонна компанія Leonardo представила нову багаторівневу систему протиповітряної оборони під назвою "Купол Мікеланджело" (Michelangelo Dome), що має захистити європейські міста та критичну інфраструктуру від сучасних воєнних загроз. Ця система із застосуванням штучного інтелекту здатна виявляти та збивати ракети, безпілотники та навіть гіперзвукові боєзаряди до того, як вони завдадуть шкоди – за принципом, схожим на ізраїльський комплекс "Залізний купол".

Водночас італійський "Мікеланджело", за словами розробників, орієнтований на ширший спектр загроз і спеціально адаптований до європейських потреб. За оцінкою контрольованої державою італійської компанії Leonardo, потенційний ринок цієї технології протягом наступного десятиліття може сягнути 203 мільярди євро. Презентація цієї системи відбулася в Римі 27 листопада 2025 року на тлі зусиль європейських держав зміцнити оборону міст від ракетних атак, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

24 Канал розповідає про "Купол Мікеланджело" та з допомогою експерта з військових технологій, заступника гендиректора компанії-виробника систем РЕБ Анатолія Храпчинського аналізуємо, наскільки доцільним є створення таких всеохопних систем.

Новий щит для міст: що таке Michelangelo Dome?

"Купол Мікеланджело" позиціюється компанією Leonardo як інтегрований захисний щит, здатний прикрити важливі об’єкти від усього спектра загроз. Проєкт розроблено для захисту критично важливої інфраструктури, густонаселених міських районів і об'єктів національного і загальноєвропейського значення.

Система отримала ім’я на честь видатного митця епохи Відродження. Вона має модульну, відкриту та масштабовану архітектуру, що дозволить гнучко інтегрувати різні технології та компоненти від різних країн-партнерів.



Напрямки захисту "Купола Мікеланджело" / Leonardo

Розробники підкреслюють, що "Мікеланджело" – це не окремий оборонний комплекс, а комплексна система або "архітектура". Вона об'єднує на єдиній платформі цілу низку засобів:

новітні наземні, морські, повітряні й космічні сенсори;

платформи кіберзахисту;

системи командування й управління;

штучний інтелект;

а також різні "ефектори" – тобто вогневі засоби перехоплення.

Така інтеграція має створити своєрідний динамічний купол безпеки, що здатний виявляти, відстежувати та нейтралізувати одночасно багато загроз – навіть у разі масованої та скоординованої атаки. За словами розробників, система повинна прикривати всі операційні домени: відбиття ударів з повітря (у тому числі гіперзвукових ракет і роїв дронів), захист від атак на морі (як на поверхні, так і підводних), а також дії проти ворожих сил на суходолі.

Штучний інтелект на варті неба

У цій потужній презентації ключовою "родзинкою" Michelangelo Dome є широке застосування штучного інтелекту та алгоритмів передбачення загроз.

Як це працюватиме? Система збирає та аналізує дані з численних сенсорів одночасно, що дає змогу прогнозувати ворожу активність і завчасно обирати оптимальні засоби протидії. За твердженням Leonardo, їхній "купол" здатний автономно координувати найкращі контрзаходи проти кожної конкретної загрози завдяки сукупному використанню декількох сенсорів і передових алгоритмів, пише Euronews. Це суттєво пришвидшує реакцію на напад і зменшує навантаження на операторів, адже багато рутинних рішень система приймає самостійно в режимі реального часу.

Важливо, що "Мікеланджело" задуманий як сумісний з наявними оборонними системами НАТО. За словами генерального директора Leonardo Роберто Чінголані, цей "купол" можна інтегрувати з наявними системами протиповітряної оборони країн-членів, щоб посилити загальну колективну безпеку.

Повна реалізація проєкту розрахована до кінця десятиліття: після початкового розгортання окремих елементів система має запрацювати в повному обсязі приблизно з 2028 року. В останні дні листопада італійські військові керівники вже ознайомилися з презентацією цієї програми, і міністерство оборони Італії заявляє про готовність ділитися технологією з союзниками, повідомляє Reuters.

Європейські аналоги та конкуренція

Ідея створення власного "залізного купола" для Європи не нова. Після російських ракетних ударів по Україні у 2022 році Німеччина ініціювала так звану Європейську ініціативу "Небесний щит" (ESSI). До неї приєдналися понад 20 країн, які домовилися спільно закуповувати й розгортати засоби ППО та ПРО для захисту континенту.

Серцем цієї ініціативи став ізраїльсько-американський комплекс Arrow 3, здатний збивати балістичні ракети на великій висоті. Однак ставка на ізраїльську технологію викликала суперечки: наприклад, Франція відкрито критикувала "Небесний щит" за залежність від неєвропейського обладнання, адже до проєкту не було включено французько-італійську систему SAMP/T.

Станом на 2025 рік такі країни, як Франція, Італія, Іспанія, утримувалися від участі в ESSI, воліючи шукати альтернативні рішення. Італійський "Купол Мікеланджело" якраз можна розглядати як альтернативний шлях, що робить ставку на європейську інженерію та кооперацію замість імпорту озброєнь.

Цікаво, що війна Росії проти України стимулювала інші континенти намагатися скопіювати концепцію ізраїльського "Залізного щита". Наприклад, Трампівський "Золотий купол" для США.

Робота Arrow 3 / Фото Міноборони Ізраїля

Варто зазначити, що Європа вже має фрагментовану систему ППО, створену з різнорідних компонентів. Наприклад, у різних країнах на озброєнні стоять американські Patriot чи європейські комплекси SAMP/T, однак їх виявилося замало, щоб протидіяти масованим ракетно-дроновим атакам на кшталт тих, що переживає Україна. Це й спонукало до ідеї спільного "повітряного щита" для континенту. І хоча Німеччина просуває власний шлях через ESSI, Італія тепер пропонує своє бачення.

Як підкреслив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, кожна країна зможе інтегрувати в "Мікеланджело" власні технології, а об’єднавши зусилля, Європа отримає високоінтегровану систему захисту від усіх типів загроз – від гіперзвукових ракет до міні-дронів. Крозетто повідомив, що Італія вже обговорює цей проєкт з іншими європейськими державами, запрошуючи їх долучитися до розробки купола безпеки нового покоління.

Політичний контекст: оборонна кооперація і стратегічна автономія

Стрімке розгортання подібних проєктів відображає ширший політичний контекст. Європейські країни за останні роки суттєво наростили оборонні бюджети після російської агресії в Україні. Повномасштабна війна в Україні стала тривожним сигналом для ЄС, що відсутність сучасної парасольки ППО робить європейські міста вразливими. У відповідь країни Європи почали перегони за новими системами протиракетної оборони, шукаючи як закупівлі за океаном, так і спираючись на власний промисловий потенціал.

На цьому тлі "Мікеланджело" вписується в парадигму європейської стратегічної автономії – прагнення мати ключові оборонні технології свого виробництва, а не залежати від імпорту. Презентуючи систему, компанія Leonardo прямо зазначила, що вона сприятиме зміцненню технологічної стійкості Європи та більшій інтеграції оборонних можливостей ЄС і НАТО. Фактично італійці пропонують партнерам спільно розвивати “купол” як загальноєвропейський проєкт, що посилить і НАТО, і оборонну промисловість ЄС одночасно.

Водночас існує і конкурентний аспект: Німеччина робить ставку на ізраїльські ракети в межах свого "Щита", Франція просуває власні комплекси, а Італія акцентує на AI-інтеграції. Як зазначає CEO Leonardo Роберто Чінголані, світові загрози еволюціонують настільки швидко, що успішна оборона потребує інновацій та міжнародної співпраці без шаблонів минулого.

Саме тому Італія активно шукає підтримки сусідів: наприклад, відразу після презентації в Римі міністр Крозетто обговорив співпрацю щодо "Мікеланджело" у Парижі зі своєю французькою колегою, наголошуючи на необхідності спільно створити передову систему протидії всім типам загроз.

Анатолій Храпчинський, експерт з військових технологій, заступник гендиректора компанії-виробника систем РЕБ, у коментарі 24 Каналу вважає, що проблема європейських компаній – у тому, що вони намагаються створити закриту екосистему.

Мовиться про те, що умовна компанія хоче виробляти всі види озброєнь, які створювали б повну екосистему, що захистить місто чи країну. Але в умовах сучасної загрози, коли війна розгортається дуже швидко, варто говорити про уніфіковану систему, у яку можуть входити й франко-італійська SAMP/T, і німецька IRIS-T, і Patriot, і будь-які ізраїльські рішення типу Iron Dome, наголошує Храпчинський.

Анатолій Храпчинський Експерт з військових технологій, заступник гендиректора компанії-виробника систем РЕБ Це має бути єдине програмне забезпечення, яке об’єднає багато продуктів і, залежно від їх характеристик, створюватиме екосистему з різних елементів. Але ці елементи повинні бути доступними. Бо одна справа – заявити про продукт, а інша – масштабувати його. З цим стикаються й наші українські виробники: вони заявляють про створення продукту, а коли доходить до масштабування – стикаються з проблемами.

"Ми говоримо про сучасну загрозу й про майбутнє", – додає співрозмовник. Бо водночас, крім рішень Leonardo, є розробки Франції – та ж франко-італійська система SAMP/T, ще є Thales, є низка радіолокаційних засобів, які передаються Україні. Зараз Франція частково реалізує умовний проєкт, у який входить Ground Master 200 – це радар. Нам пообіцяли також Ground Fire 300, разом із системами SAMP/T. Тобто умовно це вже така собі екосистема.

Анатолій Храпчинський Експерт з військових технологій, заступник гендиректора компанії-виробника систем РЕБ Але при цьому ми повинні отримувати API, наприклад, від рейнметалівських Skyranger і Skynex. Ми повинні мати можливість легко імплементувати ці системи та ставити їх як бойові одиниці у розрахунок. А що маємо зараз? Окремі заяви окремих виробників БпАКів, які кажуть: "ми зробимо таку приблуду, яка захищатиме всіх".



А потрібно мати єдину стратегію, створити єдину європейську стратегію, яка об’єднає всіх у розвитку оборонних спроможностей. І щоб не було таких прогалин, як нині: Європа здатна виготовляти лише 300 ракет Aster-30 Block 1 на рік. Тому ми й кажемо, що начебто будується система, але вона не гнучка в умовах сучасної війни.

Що в цьому поганого? Ідея гарна – уніфікована система. Але виходить так: "спробуймо зробити спільні спроможності", а в реальності кожен хоче заволодіти ринком. А у нас війна, у нас задача – забезпечити безпеку цивільних від ударних БпЛА,

– наголошує експерт.

Це стосується й українських виробників, яким варто було б створити єдину систему, уніфікувати свої вироби, об'єднати школу підготовки операторів протидії – це було б схоже на ту єдність, якої ми вимагаємо від світу, розраховуючи, що саме вона допоможе нам перемогти Росію, фіналізує співрозмовник.

Анатолій Храпчинський Експерт з військових технологій, заступник гендиректора компанії-виробника систем РЕБ Тут треба об’єднати зусилля. Побудувати. Бо одна справа – hardware, інша – software, це теж важливо. Програмне забезпечення повинно бути таким, що його можна імплементувати. І водночас на європейській платформі це виглядає дивно. У США, наприклад, є Link-16, є умовна логіка: F-16 – це Lockheed Martin, F-15 — це Boeing. Тобто є спільна стратегія по типах літаків і їхніх технічних вимогах. В Європі цього немає. European Defence Agency не змогла повторити долю американської DARPA, яка була фактично рушієм успіху більшості американських озброєнь.

Успіх "Мікеланджело" (чи його аналогів) залежатиме не лише від передових технологій, але й від політичної волі європейських держав об’єднати зусилля. Якщо цей амбітний задум вдасться реалізувати, то вже до кінця десятиліття над європейськими містами може з’явитися справжній високотехнологічний купол безпеки.