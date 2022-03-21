Залучення Росією сирійців до війни в Україні – це "цікавий сигнал для Туреччини", – Дуда

Росія зазнає нищівних втрат в Україні, тому набирає сирійських найманців, щоб також скерувати їх на війну. На думку президента Польщі Анджея Дуди, це "цікавий сигнал для Туреччини".

Командування сирійської авіабази "Хмеймім" має вказівку відправляти до України до 300 бойовиків щодня. Їм обіцяють платити від 300 до 600 доларів на місяць. Перша партія найманців вирушила до Росії 15 березня. Наразі українській розвідці відомо про 150 відправлених сирійців.

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Залучення сирійців до війни – "цікавий сигнал для Туреччини",

Дуда розповів, що, за інформацією президента України Володимира Зеленського, на війну прибувають росіяни із Сирії та найманці з Близького Сходу, які підтримують країну-агресорку.

Найчисельнішими є сирійці. У цій ситуації потрібна більша допомога НАТО для України! Однак це також ілюструє слабкість Росії і є цікавим сигналом для Туреччини,

– додав президент Польщі

Ймовірно, Дуда натякає на те, що в Сирії зменшиться кількість бойовиків. Тож президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може посилити там свої позиції, зіпсувавши Росії плани ще й там.

Росія підтримує сили президента Сирії Башара Асада, а Туреччина – деякі опозиційні угруповання. Навесні 2020 року країни домовилися про деескалацію. Однак, попри домовленості про припинення вогню, напади повстанців і російські та сирійські бомбардування тривають. Сирійські та російські літаки завдали смертельних повітряних ударів по школах, лікарнях, ринках та іншій інфраструктурі в провінції Ідліб.



Дуда прокоментував наявність найманців з Сирії в Україні / Скриншот з твіттеру Дуди

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