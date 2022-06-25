Залужний показав, як американські HIMARS працюють на лінії фронту: потужне відео

Реактивні системи залпового вогню РM142 HIMARS уже працюють на лінії фронту. Артилеристи Збройних сил України майстерно використовують озброєння.

Відповідне відео показав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він наголосив, що артилеристи зосередились на військових об'єктах ворога на нашій території.

Увага Бойові дії знизяться майже до нуля, – Буданов спрогнозував терміни закінчення війни

Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі – військові об'єкти ворога на нашій, українській території,

– наголосив Залужний.

Літо в окупантів буде спекотним

Перші кадри застосування HIMARS українськими оборонцями з'явились 24 червня. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що тепер без жодних сумнівів це літо для російських загарбників буде спекотним. Ба більше, для деяких із них воно ще й стане останнім у житті.

Ще 16 червня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що українські захисники навчилися користуватися РСЗВ.

У Кремлі "запалало" відразу, як стало відомо про погодження надання цього озброєння. Адже ракети HIMARS можуть вражати цілі з дальністю у 300 кілометрів. Через це у Москві побоюються, що наші військові використають зброю для атаки території Росії.

Однак президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ використовуватимуть американські ракети тільки для того, щоб звільняти українські території.

Це варте вашої уваги – Перші HIMARS вже прибули до України: дивіться відео