"Разом переможемо": Залужний привітав НАТО з Різдвом

Валерій Залужний привітав міжнародних партнерів з НАТО з Різдвом. Головнокомандувач ЗСУ подякував за допомогу. Наголосив, що разом ми переможемо.

Залужний наголосив, що дякує від імені кожного українського солдата, у чиїх руках передана партнерами зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Про це інформує 24 канал.

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"Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди"

Головнокомандувач зазначив, що вітає всіх, хто відзначає Різдво 25 грудня. Зокрема, і наших партнерів з НАТО – "братів по зброї". Залужний подякував за підтримку та допомогу під час цієї важкої, несправедливої і невиправданої війни.

"Дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя", – наголосив Головнокомандувач. Також він додав, що ціна миру надзвичайно висока. Про це в жодному разі не можна забувати. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо,

– підкреслив Залужний.

Привітання Валерія Залужного з Різдвом: дивіться відео

, що 21 грудня штаб-квартири ЄС та НАТО долучилися до акції " Підсвіти Україну". Вони вимкнули світло на підтримку наших громадян, що внаслідок російських обстрілів залишилися без електрики.