Попри збільшення військ, росіяни не мають успіху, – Залужний обговорив з Міллі події на фронті

Валерій Залужний 28 жовтня провів розмову з Марком Міллі – головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті.

Залужний зауважив, що під час кожної розмови дякує Міллі, Джо Байдену та усьому американському народу за підтримку у боротьбі з російськими окупантами. Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ проінформував, що оборонна операція виконується успішно відповідно до плану.

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Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, зокрема, мобілізованих, противник успіху не має,

– заявив Залужний.

Він також повідомив, що Сили оборони України – зосереджені на таких ключових завданнях:

звільнення окупованих територій;

не допущення того, щоб ворогу вдалося захопити нові ділянки;

забезпечення прикриття об'єктів критичної інфраструктури України засобами протиповітряної та протиракетної оборони;

формування та підготовка резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Пентагон оголосив про допомогу для України

Штати продовжують підтримувати Україну у її боротьбі з російськими окупантами. Пентагон 28 жовтня оголосив про новий пакет допомоги. Цього разу мовиться про 275 мільйонів доларів.

Україна отримає ще 2,7 мільйона снарядів та 125 броньованих машин Humvee. В Офісі Президента подякували за допомогу та наголосили, що Росія боїться сучасної зброї в руках українських воїнів.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення також подякував за допомогу. Український лідер наголосив, що це – дуже потрібно для оборонців України. Президент додав, що "це не тільки те, що допомагає нам просуватися на полі бою, а й те, що дає змогу гарантувати людям фундаментальне право на життя".

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