Він знав усіх у ЗСУ, – Залужний розповів, чий портрет висить над його столом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став прикладом для багатьох українців. Однак є й той, ким сам захоплюється український генерал.

Про це Головнокомандувач ЗСУ розповів в інтерв'ю. Мова йде про Геннадія Воробйова – командувача Сухопутними військами ЗСУ з 2009 по 2014 роки.

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Портрет Воробйова є у кабінеті Залужного

Валерій Залужний розповів, що у його кабінеті стоїть фото покійного Геннадія Воробйова. Але, що цікаво, Головнокомандувач відзначив, що коли він спокійний – фото лежить на столі лицьовою сторону до низу, але коли є сумніви – він ставить його у вертикальне положення. Це генерал пояснює тим, що маючи сумніви, він дивиться на портрет Воробйова і думає, як би той вчинив у тій чи іншій ситуації.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що Геннадій Воробйов є прикладом для нього. Бо він знав усіх у ЗСУ та всім допомагав, хоч і йому самому було важко.

Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було нелегко, тому що він всім допомагав. Кожному. Він знав усіх у Збройних Силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників і так далі. Йому було важко, але він взяв цю важку ношу і поніс її. Ось такий приклад,

– розповів Залужний.

Що відомо про Геннадія Воробйова

Генерал-полковник Геннадій Воробйов з 2009 по 2014 роки був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема на час його командування припала Революція Гідності, в ході якої він відмовився виводити армію проти мітингувальників на Майдані, а після голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року подав у відставку.

Потім працював на посаді першого заступника голови Генштабу ЗСУ, а з 2016 року спершу був тимчасово виконуючим обов'язки начальника, а потім й начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Генерал-полковник раптово помер 11 лютого 2017 року.