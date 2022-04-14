Залужний розповів щемливу історію про воїна та його доньку, яка пішла служити вслід за батьком

В окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського є боєць "Стріла", який воює ще з 2014 року. Через 5 років служити пішла і його донька Наталія.

Історію цієї героїчної сім'ї розповів 14 квітня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Також він додав, що Наталія вийшла заміж напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

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Як усе починалося

"Стріла" став бійцем 58-ї окремої мотопіхотної бригади ще після початку війни на Донбасі. До цього він працював майстром виготовлення взуття.

Уже під час війни чоловік закінчив технікум легкої промисловості. Тому планував повернутися до цивільного життя, але 24 лютого зрозумів – поки не час.

Його донька каже, що її матір насправді є героїчною жінкою. Адже всі роки війни вона фактично сама, проте не перестає переживати за чоловіка.



"Стріла" та його донька Наталія / Фейсбук Головнокомандувача ЗCУ

Знайшла чоловіка в армії

Наталія почала служити у 2019 році, та була в оборонній сфері й до цього. Вона здобула освіту технолога й була працівницею заводу.

Дівчина розповідає: слідкувала "щоб БТРи були правильно пофарбовані". Проте згодом все ж підписала контракт і приєдналася до лав ЗСУ.

Разом із Наталею служить її чоловік. Вони планували одружитися у квітні, проте життя внесло свої корективи.

Немов передчуваючи події, раптово змінили плани. І перенесли розпис на 22 лютого у сервісі "Шлюб за добу",

– розповів Валерій Залужний.

Тепер ця пара разом боронить нашу свободу. Проте все ж планують організувати велике та гарне весілля вже після перемоги у війні.

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