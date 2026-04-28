Це нас врятувало, – "Флеш" пригадав цілеспрямований удар реактивними "Шахедами" по будинку

Уночі російські реактивні "Шахеди" вдарили по будинку радника міністра оборони Сергія Бескрестнова "Флеша". Після атаки стало відомо, що дрон міг керуватися онлайн, а сам удар мав ознаки цілеспрямованої операції.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" в ефірі 24 Каналу розповів, що врятувало його родину в момент прямого влучання. За його словами, у цій атаці було кілька деталей, які вказують не на випадковий наліт, а на інший задум росіян.

Вціліли після прямого влучання

Удар був прямим: реактивний "Шахед" влучив у стіну будинку, але здетонував не всередині кімнат, а після удару в залізобетонне перекриття між першим і другим поверхом. Саме це, за його словами, і врятувало всіх, хто був усередині.

Головне, що я живий і родина моя жива. Я не розумію, як це загалом так сталося. Це якесь диво,

– сказав "Флеш".

Вибух зруйнував кімнату, де в ту мить нікого не було, тоді як сім'я перебувала в інших частинах дому. Те, що сталося далі, він згадує як суцільний хаос: ніч, вогонь, крики, контузія і повне нерозуміння того, що відбувається навколо.

Я це пам'ятаю як якусь катастрофу. Всі бігають, все горить, палає, ми не розуміємо, що відбувається,

– розповів "Флеш".

Найважчим виявилося ще й усвідомлення, що йшлося не про випадковий приліт, а про цілеспрямовану атаку на приватний будинок.

П'ять реактивних "Шахедів" прямують на приватний будинок, де я мешкаю. Це не штаб, не військовий об'єкт. Це мій будинок і моя родина,

– розповів радник міністра оборони.

Він каже, що допускав можливий замах і раніше, бо мав відповідну інформацію, але очікував зовсім іншого сценарію – вибухівки, стрільця чи іншої точкової атаки.

Нагадаємо! У ніч на 20 квітня Росія вдарила реактивними "Шахедами" по будинку Сергія "Флеша" Бескрестнова. Радник міністра оборони вижив після атаки, але зазнав травм і опинився в лікарні. Він сказав, що був морально готовий до такого розвитку подій, бо займається критично важливими для війни технологічними напрямками, а ворог полює саме на таких людей.

За його словами, перший дрон влучив у будинок, а другий приблизно за десять хвилин теж намагався зайти в дім, але оператор не впорався з керуванням і безпілотник упав приблизно за сотню метрів. Ще кілька "Шахедів", які летіли в тому ж напрямку, українські військові збили біля Броварів.

Я дуже зараз шукаю, хто це зробив, сказати їм дякую, тому що хлопці біля Броварів також були для мене рятівниками,

– розповів "Флеш".

Це був не випадковий удар

Після удару в руїнах будинку знайшли залишки реактивного "Шахеда" і модуль керування, за його словами, це показує, що дрон не просто летів за заздалегідь закладеним маршрутом, а коригувався в реальному часі.

Це було онлайн-керування. Ми знайшли в руїнах залишки модуля керування і залишки реактивного "Шахеда,

– розповів "Флеш".

Він каже, що технічно розуміє, як саме все відбувалося, і не має сумнівів, що оператори працювали з території Росії. Саме тому атаку він розглядає не як хаотичний наліт, а як свідому спробу влучити в конкретну ціль, за якою стежили заздалегідь.

Вони знали, що я вдома, вони моніторили, тому що я лише за кілька годин до того повернувся з відрядження,

– сказав радник міністра оборони.

Ще одна деталь з'явилася вже після удару. Одна з російських груп, пов'язаних із запуском "Шахедів", написала у своєму каналі, що шукала його і готувала цю операцію цілеспрямовано, але згодом цей допис зник.

До слова: Удар по будинку "Флеша" був цілеспрямованим, за його словами, на профільному російському каналі операторів "Шахедів" з'явився допис про те, як його шукали і чому намагалися вбити. Цей текст швидко видалили, але "Флеш" встиг зробити скриншоти й назвав це підтвердженням навмисної атаки по його будинку.

Росія перейшла межу

Найбільше в цій історії його вразив не лише сам замах, а й спосіб, у який росіяни вирішили діяти. Росіяни свідомо перейшли межу, якої раніше зазвичай намагалися не торкатися навіть під час полювання на важливі цілі.

Якщо хтось там заважає – чиновник або військовий – то замах планується на чиновника або військового, але не на усю родину. Тобто це ненормально. Вони дійсно відкрили скриньку Пандори для нас. Ми ж також знаємо, де мешкають їхні військові, генерали, чиновники та інші посадові особи,

– підсумував "Флеш".

Тепер доведеться думати, що робити далі, якщо Росія продовжить діяти саме так. У такому разі, за його словами, Україні доведеться розглядати і симетричні кроки у відповідь, бо інакше такі атаки можуть повторюватися.

Що відомо про Сергія "Флеша" Бескрестнова?