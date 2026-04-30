Замах на "ката Бучі" Омурбекова: аналітики розібрали факти та версії події

Вранці 28 квітня у Хабаровському краї було скоєно замах на генерал-майора армії Росії Азатбека Омурбекова. Його підозрюють у причетності до звірств та вбивств цивільного населення під час окупації Бучі у 2022 році.

Про це повідомляє Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Чи справді був замах на генерал-майора Омурбекова?

Усі джерела, які поширювали інформацію про нібито замах на генерал-майора Омурбекова, вказують на одну й ту ж локацію вибуху – будинок №55. Саме ця будівля позначена на колажі, створеному InformNapalm, цифрою 2 та 3.

Зазначається, що за цією адресою, імовірно, проживає генерал-майор Омурбеков.

За даними джерел, після вибуху з'явилось повідомлення про нібито ліквідацію підполковника Сергія Кузьменко, який начебто перебував у сусідньому під'їзді. Однак дані з відкритих баз свідчать зовсім інше. Підполковник Кузьменко зареєстрований за адресою в сусідньому будинку, а не під'їзді, як зазначалось раніше. На колажі це цифри 5 та 6.

Також згідно з інформацією з витоків відомо, що номер телефону дружини нібито ліквідованого підполковника Кузьменка підписаний як "жена Начальника штаба", "мама Максона". OSINT-спостереження показують, що син Кузьменка Максим товаришує із старшим сином Омурбекова Артуром. У мережі є фото, які підтверджують, що вони часто проводять час разом. На колажі це зображення під номером 4.

Також є інформація, що свідчить про відправку Кузьменком посилок з Мозиря, що в Білорусі – імовірно, так званої "мародерки". Це цифра 7 на колажі. У мережі раніше вже поширювались дані про використання російськими військовими сервісів доставки, аби відправляти награбовані речі в Україні додому.

Ці дані свідчать про те, що Кузьменко брав участь у війні проти України, зокрема на Київщині, разом із Омурбековим.



Підтвердження замаху на Омурбекова / Колаж InformNapalm

Тож викритті дані вказують на дружбу Омурбекова та Кузьменка. Можна припустити, що вони могли перебувати поряд під час вибуху. Втім, версія про те, що Кузьменко нібито "опинився у сусідньому під'їзді" викликає питання, оскільки мешкає він не там.

Важливо! Бригада Омурбекова – 64-а окрема мотострілецька – вважається однією із найстрашніших та найжахливіших у Росії, оскільки саме її бійці вчиняли звірські злочини над цивільними українцями під час окупації Бучі у 2022 році. Після тих тортур на Київщині Омурбекова підвищили у званні – до полковника.

Які деталі замаху наразі відомі?

У 2022 році Омурбеков був командиром 64-ї окремої мотострілецької бригади. Саме він керував операцією Росії у Бучі на Київщині та віддавав жорстокі та цинічні накази своїм солдатам.

Наразі відомо, що вибухівку підклали у поштову скриньку на сходовій клітці будинку, де мешкав Омурбеков. Там пристрій і здетонував.

Під час інциденту було ліквідовано вищезгаданого підполковника Кузьменка. Він був комбатом навчального зв'язку. Поранень зазнали іще декілька осіб.

Водночас стан самого Омурбекова наразі залишається невідомим. Влада всіляко намагається приховати те, що сталось.