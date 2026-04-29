Однак невідомо, чи поранено самого російського окупанта. Про це пише InformNapalm.

Деталі замаху в Росії

Розслідувачі розповіли, що замах стався у військовому гарнізоні в селищі Князе-Волконське-1. Там намагались вбити Азатбека Омурбекова, який у 2022 році був командиром 64-ї окремої мотострілецької бригади. Це він віддавав накази російським солдатам під час окупації Бучі, що на Київщині.

За даними спільноти, вибуховий пристрій здетонував у поштовій скриньці на сходовій клітці одного з житлових будинків. В результаті загинув підполковник Кузьменко – командир батальйону навчального зв'язку. Також є кілька постраждалих.

Стан самого Омурбекова наразі невідомий. Інцидент намагаються приховати,

– йдеться в повідомленні.

InformNapalm стало відомо про Омурбекова ще у квітні 2022 року. На нього наклала санкції низка країн, але російський диктатор Володимир Путін все ж присвоїв генерал-майору звання "героя Росії".

Журналісти припускають, що якщо окупант не з'явиться на публічних заходах у Росії 9 травня, то він, ймовірно, все ж отримав поранення.

Що відомо про злочини Омурбекова?

Бригада Азатбека Омурбекова була однією серед тих, хто вчиняв звірства у Бучі під час окупації у 2022 році. Після вбивств українців російського окупанта підвищили у званні до полковника.

У листопаді 2023 року США ввели санкції проти Омурбекова та його підлеглого Даниїла Фролкіна за грубі порушення прав людини. За катування в Андріївці та Бучі цим окупантам та їхнім родичам заборонили в'їзд до Сполучених Штатів.