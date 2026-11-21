Данія просить ЄС скасувати туристичні візи для росіян після того, як Москва намагалася вбити репера Kyivstoner. Відповідне звернення Копенгаген надіслав урядам країн ЄС.

У зверненні, яке є в розпорядженні Reuters, Данія закликає запровадити додаткові обмеження на в'їзд громадян Росії до Шенгенської зони, яка об'єднує 29 країн.

Про що Данія просить ЄС після замаху на Kyivstoner?

Зокрема, Копенгаген пропонує:

припинити видачу росіянам туристичних віз;

припинити визнавати російські паспорти без біометричних даних на території всієї Шенгенської зони;

частіше видавати обмежені візи, які не дозволяють вільно подорожувати іншими країнами Шенгену;

посилити правила в'їзду для чинних і колишніх російських військових.

Очікується, що Данія представить ці пропозиції на зустрічі послів ЄС у Брюсселі в понеділок, 23 листопада.

У зверненні наголошується, що європейські країни мають перейти від окремих національних заходів до єдиного підходу на рівні всього Євросоюзу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну солідарність із Данією та іншими країнами ЄС, які зазнають російських гібридних атак.

Вона також повідомила, що Євросоюз незабаром представить нову Європейську стратегію безпеки, яка має посилити готовність країн до загроз і стримування агресії.

Крім того, Єврокомісія найближчим часом планує представити 22-й пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Серед можливих заходів розглядають і візові обмеження.

Що відомо про замах на репера Kyivstoner у Копенгагені?

Данська поліція та спецслужби 20 листопада повідомили, що у вересні їм вдалося запобігти спробі російських спецслужб убити українського репера Kyivstoner перед його виступом.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав ці дії неприйнятним порушенням. Крім того, Данія оголосила про вислання російського військового аташе.

У посольстві Росії в Копенгагені заявили, що данські звинувачення не підкріплені доказами.

Нагадаємо, раніше ФСБ Росії звинуватила українського репера та блогера Kyivstoner (Альберта Васильєва) у підготовці атаки на стратегічне підприємство в Підмосков'ї.