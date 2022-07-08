У Японії розстріляли експрем'єра Сіндзо Абе: все, що відомо про напад на політика

В японському місті Нара 8 липня озброєний чоловік розстріляв колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Напад на японського політика здійснили об 11:30, коли той виступав з публічною промовою поблизу станції Ямато-Сайдадзі.

ЗМІ пишуть, що японський політик не подає ознак життя. Згодом ця інформація підтвердилася – Сіндзо Абе помер. Все, що варто знати про замах на японського експрем'єра – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Сіндзо Абе отримав поранення під час публічного виступу

У п'ятницю, 8 липня, Сіндзо Абе прибув до префектури Нара у межах виборчої кампанії. На станції Ямато-Сайдадзі він виступив з публічною промовою на підтримку Ліберально-демократичної партії. Саме під час цієї промови озброєний чоловік і напав на політика. Журналісти, які були на місці події, почули 2 постріли. Після цього Сіндзо Абе впав на землю, стікаючи кров'ю.

Невдовзі в мережі з'явилось відео, на якому можна побачити момент з обстрілом експрем'єра. Сюжет демонструє саму промову політика, яку миттю переривають кілька пострілів. Після цього камера переводиться на охоронців, які затримали ймовірного зловмисника. Поруч із ним лежала, швидше за все, зброя, з якої він міг здійснити атаку.

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Нападника одразу ж затримали

Японські правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний Тецуя Ямагамі. З'ясувалось, що затриманий чоловік – колишній військовий. Наразі поліцейські проводять допит. Також відомо, що на місці події вже конфіскували зброю, з якої ймовірний зловмисник міг поцілити в Сіндзо Абе.

Репортер Kyodo News на місці подій побачив, як чоловік мовчки підійшов до Абе, який говорив кілька хвилин, перш ніж застрелити його. Зброя видала звук, який можна порівняти з вибухом, а після пострілу в повітря піднявся білий дим і відчувався запах пороху. За словами журналіста, зброя, якою користувався нападник, була обмотана скотчем.

В якому стані Сіндзо Абе

Стрілець заявив, що не має зла на політичні переконання Сіндзо Абе.

Після замаху японський чиновник втратив свідомість і не подавав ознак життя. Таку інформацію озвучило місцеве видання з посиланням на співробітника служби надзвичайних ситуацій. Той заявив, що експрем'єр-міністр Абе не подає ознак життя. Журналісти повідомляють, що Абе був поранений у шию та груди. Саме з цих частин тіла текла кров. Зрештою, життя політика обірвалося.

Що відомо про японського політика

Абе народився в родині відомого політика, до обрання в Палату представників у 1993 році він працював секретарем свого батька, колишнього міністра закордонних справ Синтаро Абе.

У 2006 – 2007 роках він ненадовго перебував на посаді прем'єр-міністра, перш ніж знову обійняти цю посаду у 2012 році. Він пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям після майже восьми років.

5 червня 2015 року Сіндзо Абе з офіційним візитом він прибував до України. Це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.

Представник уряду Японії наголосив на тому, що це – жорстокий акт насильства. Тож він підкреслив, що такі дії рішуче засуджуються владою країни.

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