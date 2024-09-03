У Маріуполі скоїли замах на окупаційного "чиновника", він у реанімації: з'явились подробиці

У Маріуполі на колаборанта Олега Носенка здійснили замах. Він є очільником створеного окупантами "Мариупольского совета". Зрадник отримав черепно-мозкову травму після удару "тупим предметом у ділянку потилиці".

Наразі Носенко перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"У Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого "председателя Мариупольського совета" Олега Носенка. Він у важкому стані після черепного-мозкової травми тупим предметом в області потилиці в реанімації. Вірогідність приєднання до Кобзона – велика", – написав Андрющенко.

При цьому Андрющенко натякнув, що до замаху причетні активісти українського підпілля. Для цього він додав до тексту символ Руху спротиву – літеру Ї.



В Маріуполі напали на зрадника / Фото з телеграму Андрющенка

Деталі замаху – удар завдали цеглою

Також Андрющенко розкрив деякі подробиці щодо замаху. Імовірно, удару завдали цеглою.

"Тупий предмет" – звичайна цегла в потилицю по вулиці Спортивній зі всією маріупольською люттю дає прекрасні результати,

– написав Андрющенко.

Тож він порадив зрадникам, які перейшли на бік ворога, частіше озиратись.



Удар по голові невідомі здійснили цеглою / Фото з телеграму Андрющенка

Що відомо про Олега Носенка

Зрадник є фігурантом бази "Миротворця". До війни він працював у Маріуполі в Управлінні внутрішніх справ. Також у ЗМІ була інформація про можливу причетність Носенка до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Зазначалось, що Олег Носенко міг бути спільником Пукача і особисто доставив до Маріуполя білий автомобіль Nissan, в якому вивезли Гонгадзе. Після того як ця машина півтора року простояла в Маріуполі, Олег Носенко поїхав на ній до Донецька.