Боїться ліквідації: Путін поселив доньок і онуків поруч із собою в бункері, – DE

Російський президент Володимир Путін через побоювання можливих замахів нібито розпорядився перевезти своїх старших дочок і онуків до надійно охоронюваного комплексу "Валдай".

Він вважається однією з його основних заміських резиденцій. Про це повідомляє таблоїд Daily Express.

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У якій ситуації опинився Путін?

За даними розслідування We Can Explain, у комплексі "Валдай", розташованому більш ніж за 400 кілометрів від Москви, проживають партнерка Володимира Путіна Аліна Кабаєва та їхні двоє синів – 11 річний Іван і 6-річний Володимир.

Журналісти зазначають, що безпеку охоронюваної резиденції, яка розміщена на півострові між двома озерами та оточена лісом, суттєво посилили через загрозу атак безпілотників, здатних долітати дедалі глибше на територію Росії.

Нині комплекс прикривають 27 веж протиповітряної оборони, розташованих у двох оборонних кільцях. Це значно більше, ніж кілька років тому. Крім того, на території відповідної резиденції облаштований підземний бункер.

Паралельно з посиленням фізичного захист російська влада вжила додаткових заходів кібербезпеки. Financial Times пише, що чиновники провели аудит систем безпеки Кремля та тимчасово відключили мережу камер спостереження.

За інформацією видання, такі кроки були пов'язані з повідомленнями про використання спецслужбами США та Ізраїлю скомпрометованих каналів безпеки для відстеження високопосадовців. Після перевірки і додаткового захисту систему відеоспостереження знову підключили до мережі.

Примітно, що на сімейному зібранні відсутня чутки про третю доньку Путіна, 23-річну Луїзу Розову, яка переважно проживає в Парижі. Вона є дочкою 51-річної Світлани Кривоногих, експрибиральниці, яка згодом стала багатою банківською керівницею. Тим часом старші доньки Путіна продовжують обіймати провідні посади в Росії,

– пише видання.

Марія Воронцова працює у сфері ендокринології та займається дослідженнями, пов'язаними з довголіттям,. Своєю чергою Катерина Тихонова опікується низкою ключових державних проєктів у галузі науки та технологій.

Обидві є доньками Володимира Путіна від його шлюбу з Людмилою Путіною, який офіційно завершився розлученням у 2014 році.

До речі, нещодавно стало відомо, що на Новгородщині неподалік резиденції Путіна почали встановлювати антидронові сітки, встановлені над стоянками для вантажівок, приблизно за 9 кілометрів від комплексу.