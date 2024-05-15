Це підриває демократію: європейські лідери засудили замах на Роберта Фіцо

Урсула фон дер Ляєн, Петр Фіала та інші лідери Європи та світу засудили замах на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Всі перебувають у глибокому шоку та бажають політику якомога швидшого одужання.

15 травня стався замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У нього стріляли після виїзного засідання уряду у містечку Гандлові, його доставили в лікарню. Європейські та світові лідери жорстко відреагували на цей варварський акт, що руйнує підвалини демократії. 24 Канал зібрав реакції лідерів країн.

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Президентка Єврокомісії засудила замах

Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішуче засуджує "мерзенний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо".

Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо,

– написала вона.

Президентка Єврокомісії додала, що думками з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною.

Прем'єр-міністр Чехії в шоці від жахливих новин

За словами Петра Фіали, насильство не можна терпіти.

Новина про стрілянину в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо шокує. Бажаю пану прем'єр-міністру, щоб він якомога швидше одужав. Ми не повинні терпіти насильство, йому не повинно бути місця в суспільстві,

– написав Фіала.

Зеленський відреагував на замах на Фіцо

Гарант України назвав "жахливим" напад на Фіцо після виїзного засідання словацького уряду.

Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері,

– написав Зеленський.

Він висловив щире сподівання на швидке одужання глави словацького уряду, а також висловив солідарність із народом Словаччини.

Орбан шокований замахом на свого друга

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шокований замахом на свого словацького колегу і друга Роберта Фіцо.

Я був глибоко шокований огидним нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та швидке одужання! Нехай Господь благословить його та його країну!,

– написав Орбан у Twitter (X).

Генсек НАТО відреагував на замах

Єнс Столтенберг заявив, що вражений нападом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Шокований і обурений стріляниною, спрямованою на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Бажаю йому сил для якнайшвидшого одужання. Мої думки з Робертом Фіцо, його близькими та народом Словаччини,

– написав він.

Світові лідери різко засудили злочин

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що насильству не місце у європейській політиці.

Прем'єр Польщі Дональд Туск теж написав про шокуючі новини зі Словаччини: "Роберте, мої думки з тобою у цей дуже важкий момент".

Президент Сербії Александр Вучич: "Я шокований замахом на Роберта Фіцо, великого друга Сербії та мого особисто. Дорогий друже, молюся за тебе".

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте: "Шокований тим, що у мого давнього колегу стріляли. Я бажаю йому багато сил, мої думки з ним та його родиною".

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку: "Подібні крайні дії не мають виправдання, винні мають бути притягнуті до відповідальності".

Що відомо про замах на Роберта Фіцо