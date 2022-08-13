Пораненого під час замаху Салмана Рушді під'єднали до ШВЛ: письменник може залишитись без ока
Джерело:Politico
Після замаху британський письменник Салман Рушді перебуває у лікарні. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.
Після замаху Салман Рушді не може говорити. Крім того, є загроза того, що письменник залишиться без ока.
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Письменник отримав серйозні травми
Під час нападу на сцені університету в штаті Нью-Йорк зловмисник завдав Салману Рушді кілька ударів ножем у живіт та шию. Через це в письменника пошкоджена печінка та нерви на руці.
Митця прооперували в лікарні й зараз він під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. До лікарні Рушді доставили на гелікоптері.
Нападника затримали
Правоохоронці затримали нападника – ним виявився 24-річний Хаді Матар з Фрев'ю, штату Нью-Джерсі. Однак поки що йому не висунули жодних звинувачень.
Напередодні очевидці замаху на Рушді, яких у залі університету було чимало, стверджували, що зловмисник під час нападу був у масці.
Замах на Рушді: головне
12 серпня британський письменник індійського походження Салман Рушді прибув в Інститут Чатокуа, де він повинен був виступити з лекцією. Однак цьому завадив нападник, який вибіг на сцену та завдав ударів ножем 75-річному митцю.
Варто відзначити, що за вбивство Рушді призначена винагорода. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив нагороду за вбивство Рушді з 2,8 до 3,3 мільйона доларів. У 2016 році державні ЗМІ Ірану додали ше 600 тисяч доларів до винагороди за вбивство письменника.
Причиною цього став його роман "Сатанинські вірші", який мусульмани вважають блюзнірством. У 1988 році в Ірані заборонили цю книгу, а через рік тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву, тобто дозвіл на вбивство письменника.
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