Пораненого під час замаху Салмана Рушді під'єднали до ШВЛ: письменник може залишитись без ока

Після замаху британський письменник Салман Рушді перебуває у лікарні. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Після замаху Салман Рушді не може говорити. Крім того, є загроза того, що письменник залишиться без ока.

Зауважте Напад на письменника Рушді у США: що відомо про його стан

Письменник отримав серйозні травми

Під час нападу на сцені університету в штаті Нью-Йорк зловмисник завдав Салману Рушді кілька ударів ножем у живіт та шию. Через це в письменника пошкоджена печінка та нерви на руці.

Митця прооперували в лікарні й зараз він під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень. До лікарні Рушді доставили на гелікоптері.

Нападника затримали

Правоохоронці затримали нападника – ним виявився 24-річний Хаді Матар з Фрев'ю, штату Нью-Джерсі. Однак поки що йому не висунули жодних звинувачень.

Напередодні очевидці замаху на Рушді, яких у залі університету було чимало, стверджували, що зловмисник під час нападу був у масці.

Замах на Рушді: головне

12 серпня британський письменник індійського походження Салман Рушді прибув в Інститут Чатокуа, де він повинен був виступити з лекцією. Однак цьому завадив нападник, який вибіг на сцену та завдав ударів ножем 75-річному митцю.

Варто відзначити, що за вбивство Рушді призначена винагорода. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив нагороду за вбивство Рушді з 2,8 до 3,3 мільйона доларів. У 2016 році державні ЗМІ Ірану додали ше 600 тисяч доларів до винагороди за вбивство письменника.

Причиною цього став його роман "Сатанинські вірші", який мусульмани вважають блюзнірством. У 1988 році в Ірані заборонили цю книгу, а через рік тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву, тобто дозвіл на вбивство письменника.

Варто переглянути – США ліквідували лідера "Аль-Каїди": дивіться відео