"Квартал 95", "Свати" і "Слуга народу": чим займався друг Зеленського, авто якого розстріляли

Сергій Шефір – сценарист, продюсер та один зі співзасновників "Студії Квартал –95". У травні 2019 року призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. На посаді, зі слів самого Шефіра, відповідає за організацію щоденної роботи глави держави.

22 вересня на посадовця було скоєно замах – автівку Сергія Шефіра обстріляли поблизу Києва. Хто ж такий Сергій Шефір та що про нього відомо – читайте далі.

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Хто такий Сергій Шефір

Сергій Нахманович Шефір народився 25 травня 1964 року у Кривому Розі. Його батько Нахман був відомий у наукових колах як винахідник і раціоналізатор. Також у Сергія є старший брат – Борис Шефір, з яким він і почав свій творчий шлях та пішов грати у КВК.

У Сергія є дружина Лариса та син Микита Шефір. Син закінчив факультет міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нині працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.

Микита Шефір / Фото з інстаграму Микити Шефіра

КВК

У 1987 році Сергій Шефір закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "Підземна механіка". Але писати для команд КВК та виступати з ними виявилося більш привабливою ідеєю. Тому Шефір був не лише учасником КВК, але й автором текстів для відомих команд Вищої ліги початку 2000-х років. Писав разом з братом Борисом Шефіром для команд КВК: "Мінськ", "Махачкалинские бродяги", "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит" (Чемпіон СНД), "95-й квартал", "Збірна XX століття", "Збірна XXI століття".

Цікаво, що вжей організували у Кривому Розі фестиваль КВК. Саме вони запросили Володимира Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит". Відтоді й розпочалася дружба Сергій Шефіра та чинного президента. Разом перебралися до Москви, де жили й працювали в одній квартирі та виводили свою команду КВК до перемоги у вищій лізі.

У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський вирішили створити власну медіакомпанію. Так з'явилася "Студія Квартал – 95". Після чого вони повернулися до Києва та почали розвивати своє розважальне шоу.

Вже через два роки – у 2005 – на екрани вийшло гумористичне шоу "Вечірній квартал", співавтором якого був Сергій Шефір.

Брати Шефіри та Володимир Зеленський / Фото svat

Кіно

Після успіху розважального шоу Шефір взявся й за кіно. Саме завдяки йому з’явилися відомі серіали "Свати" та "Слуга народу". Вперше ім'я Сергія Шефіра з'явилося в титрах телекомедії "Професор у законі", для якої він написав сценарій.

У 2011 році брати Шефіри виступили авторами сценарію римейку класики кіно під назвою "Службовий роман. Наш час", потім вийшла низка стрічок, як-от "Ржевський проти Наполеона", "8 перших побачень" і дві частини "Кохання у великому місті".

Постер серіалу "Слуга народу" / Скриншот youtube

Фільмографія Сергія Шефіра:

Сценарист:

2005 – "Їсти подано!"

2006 – "Професор у законі"

2010 – "Новорічні свати"

2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"

Продюсер:

2008 – "Свати"

2009 – "Чудо"

2009 – "Свати 2"

2009 – "Свати 3"

2009 – "Як козаки…"

2010 – "Свати 4"

2010 – "Новорічні свати"

2011 – "Свати 5"

2011 – "Я буду поруч"

2011 – "Папаши"

2011 – "Дівоче полювання"

2012 – "8 перших побачень"

2012 – "Ржевський проти Наполеона"

2012 – "Мамочки"

2013 – "Кохання у великому місті"

2013 – "Свати 6 за кадром"

2013 – "Свати 6"

2015 – "Слуга народу"

2018 – "Слуга народу 2"

Сергій Шефір на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" / Фото kvartal95

Бізнес

Сергій Шефір заснував не лише "Студію Квартал – 95". У списку його активів є "Фіш Хаус" – рибний ресторан у Києві.

Також він засновник наступних юридичних осіб:

"Квартал-Концерт" – театральна та концертна діяльність;

"Гауді-студіо" – виробництво кіно- і відеофільмів, телевізійних програм;

"Анімаційна студія 95" – виробництво кіно- і відеофільмів, телевізійних програм;

"Квартал ТВ" – діяльність у сфері телевізійного мовлення.

"Продюсерський центр "Ліга сміху" – театральна та концертна діяльність.

"Інвест Аніма" – тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

"Молодіжний центр "Ліга сміху" – діяльність інших громадських організацій.

Політична кар'єра

У політиці ім'я Сергія Шефіра вперше пролунало у 2019 році. Його називали головним конкурентом Андрія Богдана на посаду голови Адміністрації Президента. Але 21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського.

Дмитро Разумков, Андрій Богдан, Сергій Шефір та Володимир Зеленський / Фото Getty images

У мою компетенцію входять завдання, які переді мною ставить президент. Один з напрямів моєї роботи – вивчити ситуацію, зрозуміти проблему, якщо вона є, проаналізувати різні точки зору, експертні оцінки та запропонувати можливі рішення,

– розповідав Шефір про свої обов'язки в інтерв’ю виданню НВ.

Він також додавав, крім основної роботи, що його завдання полягає у тому, щоб Володимир Зеленський у політиці залишався людиною. На думку Сергія Шефіра, "корона" у Зеленського вже і так ніколи не виросте, тому що він був достатньо популярною людиною і до президентства.