На Стерненка вже не вперше скоїли замах: що відомо про попередні напади

На активіста, громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка 1 травня скоїли напад. Однак, це не перший замах на його життя.

Стерненко пережив ще три напади у 2018 році. Що відомо про ці замахи – повідомляє 24 Канал.

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На Стерненка раніше скоювали замахи

З 2014 року Сергій Стерненко був активним учасником Революції Гідності, а також очолював "Правий сектор" в Одесі. Крім того, він давав відсіч проросійським бойовикам в Одесі.

Після активної громадської діяльності на нього була скоєна низка замахів. Так, у лютому 2018 року невідомі напали на Стерненка біля власного будинку та жорстоко побили. Тоді активіст отримав травми й тиждень провів у лікарні. Це був перший замах на життя волонтера. Тоді Стерненко стверджував, що має дві версії нападу на нього: перша – російські спецслужби, друга – причетність місцевої влади. Зокрема активіст вважав, що причетним може бути Геннадій Труханов – чинний мер Одеси.

Третій замах на життя Стерненка також стався у травні 2018 року. Тоді волонтер отримав струс мозку й різану рану руки. Також Стерненко поранив нападника – Івана Кузнєцова. Поранення виявилося смертельним і наступного дня нападник помер у лікарні.

Спочатку цю справу розслідували як напад на активіста, однак згодом її перекваліфікували як "вбивство". Стерненку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Розгляд справи тривав до 2023 року. У грудні того року Приморський районний суд закрив справу про самозахист та зняв зі Стерненка всі звинувачення в умисному вбивстві.

У четвер, 1 травня 2025 року, на Стерненка скоїли вже 4 замах. Жінка намагалася вбити активіста з вогнепальної зброї. На щастя, Стерненко отримав легке поранення, переніс операцію і нині його життю нічого не загрожує. Сам волонтер вважає, що замовником його вбивства є Росія.