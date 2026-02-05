У США винесли вирок Раяну Рауту, який намагався застрелити Трампа на полі для гольфу

У США до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який намагався вбити Дональда Трампа під час гри в гольф у Флориді у 2024 році. Федеральний прокурор заявив, що такий злочин є неприйнятним "у цій країні чи будь-де".

Про це повідомили в Associated Press.

Який вирок виніс суд?

Раяна Раута визнали винним за п'ятьма кримінальними статтями, серед яких спроба вбивства кандидата в президенти, незаконне володіння зброєю та перешкоджання федеральному офіцеру під час арешту.

Раут не визнав провину за жодним пунктом.

Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні без права на дострокове звільнення, зазначаючи, що він ніколи не каявся. Захист, зі свого боку, просив призначити 27 років позбавлення волі та звертав увагу на вік обвинуваченого – 60 років.

У заяві на платформі X генеральна прокурорка США Пем Бонді подякувала прокурорам за те, що Раут "ніколи більше не вийде на волю".

Огидна спроба Раяна Раута вбити президента Трампа була не лише нападом на президента – це був прямий удар по всій нашій демократичній системі,

– заявила Бонді.

Під час судового засідання сам Раут виступив із 15-хвилинною промовою, у якій говорив про світові війни та бажання бути обміняним на політичних в'язнів. Суддя перервала його виступ та назвала ці зауваження нерелевантними для справи.

Що відомо про сам інцидент?