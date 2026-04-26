У США вважають, що нападник у готелі у Вашингтоні хотів стріляти у Трампа
- Підозрюваний у стрілянині у Вашингтоні, можливо, планував атакувати представників адміністрації Дональда Трампа.
- Йому офіційно оголосять підозру у федеральному суді 27 квітня за обвинуваченнями в нападі на федерального службовця.
Виконувач обов’язків генпрокурора США Тодд Бланш заявив, що підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому, ймовірно, планував атакувати представників адміністрації Дональда Трампа, зокрема і його самого.
Про це він сказав у програмі NBC News "Meet the Press", яку цитує Reuters.
Яку ціль переслідував стрілок у Вашингтоні?
Схоже, що він насправді мав на меті націлитися на людей, які працюють в адміністрації, ймовірно, включаючи президента,
– сказав він.
Бланш також розповів, що підозрюваний, імовірно, дістався до Вашингтона потягом, подолавши маршрут через Лос-Анджелес і Чикаго.
Очікується, що 27 квітня йому офіційно оголосять підозру у федеральному суді. Йдеться про обвинувачення в нападі на федерального службовця та застосуванні вогнепальної зброї з наміром убивства.
Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в етері 24 Каналу зазначив, що стрілянина, яка сталася в готелі Washington Hilton, виглядає максимально дивно і незрозуміло з багатьох причин. Ця подія проводиться щорічно і безпекові заходи точно мали проводитися.
Що відомо про замах на Трампа?
25 квітня у Вашингтоні під час заходу з Дональдом Трампом сталася стрілянина, нападника затримали. Трампа оперативно евакуювали.
Американський лідер підкреслив, що секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу.
Стрільцем виявився 31-річний Коул Томас Аллен, озброєний дробовиком, пістолетом і ножами. Сам він визнав, що хотів стріляти по посадовцях, хоч і не назвав конкретно Трампа.