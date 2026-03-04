Іран намагався вбити Трампа: Гегсет прозвітував про знищення лідера підрозділу

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що було знищено лідера підрозділу, який намагався вбити президента Дональда Трампа. Група намагалася потрапити до США.

Про це повідомляє Sky News.

Що Гегсет розповів про групу, що мала скоїти замах на Трампа?

Піт Гегсет заявив, що лідера підрозділи "вистежили і вбили". Він мав на меті вбити президент США Дональда Трампа.

Іран намагався вбити президента Трампа. І президент Трамп сміявся останнім,

– зазначив він.

Гегсет додав, що США давно знають про наміри Ірану вбити їх лідера та інших посадовців.

За його словами, хоч військові і були зосереджені на ракетних системах Ірану, у них з'явилась можливість "дістати тих, хто намагався дістатися до Америки" з повітря.

Тим часом в Ірані можливий політичний вакуум