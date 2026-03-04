Іран намагався вбити Трампа: Гегсет прозвітував про знищення лідера підрозділу
- Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що лідера підрозділу, який намагався вчинити замах на Дональда Трампа, було знищено.
- Гегсет зазначив, що Іран намагався вбити Трампа, і США давно знають про наміри Ірану вбити їх лідера та інших посадовців.
Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що було знищено лідера підрозділу, який намагався вбити президента Дональда Трампа. Група намагалася потрапити до США.
Про це повідомляє Sky News.
Що Гегсет розповів про групу, що мала скоїти замах на Трампа?
Піт Гегсет заявив, що лідера підрозділи "вистежили і вбили". Він мав на меті вбити президент США Дональда Трампа.
Іран намагався вбити президента Трампа. І президент Трамп сміявся останнім,
– зазначив він.
Гегсет додав, що США давно знають про наміри Ірану вбити їх лідера та інших посадовців.
За його словами, хоч військові і були зосереджені на ракетних системах Ірану, у них з'явилась можливість "дістати тих, хто намагався дістатися до Америки" з повітря.
Тим часом в Ірані можливий політичний вакуум
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого.
В Ізраїлі також зазначили, що ліквідували, окрім Хаменеї низку інших високопосадовців Ірану та його проксі-угруповань. Серед посадовців йдеться зокрема про головного радники з нацбезпеки Хаменеї Алі Шамхані, командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура та міністра оборони Аміра Насірзаде.
Також ліквідовано лідера терористичної організації "Хезболла" Хасана Насраллу, командира військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і начальника Генерального штабу хуситів Мухаммеда аль-Гамарі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що більшість можливих наступників лідера Ірану вже мертві.