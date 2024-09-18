Розстріл елітного "Лексуса" у Києві у 2022 році: нападника засудили до 11 років

У січні 2022 року неподалік від станції метро "Лівобережна" у Києві стався замах на вбивство. Чоловік розстріляв елітний "Лексус" та втік з місця.

У прокуратурі повідомили, що за вчинення замаху на умисне вбивство на замовлення винного було засуджено до 11 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

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Замах на водія "Лексуса" у Києві

Прокурорами в суді доведено, що 50 річний обвинувачений отримав замовлення на вбивство 58-річного власника овочевої бази

27 січня 2022 року на таксі обвинувачений із заздалегідь підготовленою вогнепальною зброєю приїхав на вулицю неподалік місця роботи потерпілого. Далі, як встановлено слідством, побачивши автомобіль "Лексус", яким керував чоловік, через дорогу здійснив не менше 5 прицільних пострілів з вогнепальної зброї по машині, що рухалась,

– пишуть правоохоронці.

Автомобіль зупинився, тому нападник вирішив, що його ціль отримала смертельні поранення. Однак насправді водій зупинився і ліг на сидіння, намагаючись врятуватись від куль. Обвинувачений втік з місця злочину, втім його знайшли і затримали.

Замах на вбивство у Києві / Київська прокуратура

Прокуратура наголосила на тому, що чоловік вже був засуджений за замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення.

