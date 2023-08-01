Україна має план на випадок убивства Зеленського, – Рolitico

Росія здійснила щонайменше десяток серйозних замахів на Володимира Зеленського, але не досягла свого. Хоча найвищою загроза була на початку повномасштабного вторгнення, небезпека для Зеленського все ще залишається високою.

З огляду на ризик, за даними інтерв'ю Politico з українськими чиновниками та законодавцями, а також аналітиками, план на випадок убивства Зеленського – існує.

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Хто замінить Зеленського, якщо з президентом щось станеться

Видання цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що в Україні є план, якщо із Зеленським щось станеться.

В українців є плани – про які я не збираюся говорити або вдаватися до будь-яких подробиць – забезпечити те, що ми б назвали "спадкоємністю уряду", так чи інакше,

– сказав він торік.

Формально, згідно з конституцією, коли президент не може виконувати свої обов'язки, його обов'язки бере на себе голова Верховної Ради України. Головою Ради є Руслан Стефанчук.

Politico припускає, що до складу ради керівників могли б увійти Стефанчук, глава ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков. Головним генералом країни залишався б Валерій Залужний.

Як Зеленський став ціллю для Росії

Видання зазначає, що в Росії не даремно закликають до ліквідації Зеленського, оскільки український президент відіграє ключову роль у забезпеченні міжнародної підтримки боротьби з Кремлем.

Як йдеться у повідомленні, Зеленський став ціллю для Росії завдяки своєму вмінню переконувати партнерів та відвідувати передову.

Politico нагадує заяву радника глави ОП Михайла Подоляка, який за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії повідомив, що на Зеленського було скоєно щонайменше десяток серйозних замахів російськими диверсійно-розвідувальними групами, включно з чеченцями та найманцями "Вагнера".

Окупанти намагалися прорватися до київського урядового кварталу.

Politico також пише про жахливий "послужний" список Кремля з убивств. Зокрема, згадується Олександр Литвиненко, співробітник російської розвідки, який перебіг до Великої Британії та був отруєний у 2006 році, або невдале отруєння "Новічком" британського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році.