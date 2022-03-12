Замерз на смерть: окупанти прикували свого гранатометника, щоб той не дезертував – страшне відео

Жорстокість і садизм російських загарбників не має меж. Вони не лише нещадно обстрілюють мирних українців, а ще й прирікають на вірну смерть своїх поплічників.

Так, окупанти прикували ланцюгом свого ж гранатометника у лісі, щоб той не дезертував. Крім того, що такий вчинок сам собою не є гуманним, зважаючи на морозяну погоду – це відверте вбивство.

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Фактично загарбники прирекли свого "товариша" на вірну загибель. Унаслідок – гранатометник замерз на смерть. Нам це, звісно, тільки на руку – мінус ще 1 окупант.

Ці кадри варто подивитися й російським матерям, які відправляють синів на війну проти України. Нехай знають, як у "другій армії світу" ставляться до своїх військових.

Росіяни прикували свого гранатометника, а той замерз на смерть: відео (18+)

Раніше розвідка з'ясувала, що пілотам-окупантам взагалі не дають шансів катапультуватись живими, неправильно укладаючи їм парашути.

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