У Росії готуються змінити командувача Чорноморського флоту: до чого тут Україна

Серед офіцерів у штабі Чорноморського флоту Росії ходять чутки про зміну керівництва. Влада готує звільнення чинного командувача флоту – адмірала Сергія Пінчука.

У кулуарах обговорюють кілька кандидатур на заміну. Найімовірнішою вважають першого заступника – віцеадмірала Ільдара Ахмерова, розповідає рух опору "Атеш".

Чому Москва вирішила змінити командувача Чорноморським флотом?

Додатковим підтвердженням підготовки до звільнення Пінчука стали нещодавні візити вищого військового керівництва з Москви до штабу Чорноморського флоту в Новоросійську. Такі приїзди зазвичай пов'язані з внутрішніми розслідуваннями та ухваленням кадрових рішень.

Кремль вирішив замінити Пінчука через системні провали в гарантуванні безпеки баз і кораблів, а також вкрай низької ефективносі заходів із протидії українським безекіпажним катерам.

Серія втрат продемонструвала повну відсутність вибудуваної стратегії захисту акваторії та ключової інфраструктури. Попри офіційні звіти про "контроль обстановки", загрози з боку безпілотних морських засобів і надалі успішно реалізуються.

Лише за останні 6 місяців зафіксовано щонайменше 8 успішних атак українських БЕК по об'єктах Чорноморського флоту, зокрема в Севастополі та пунктах базування в Криму.

У низці випадків системи виявлення не спрацьовували взагалі, а чергові сили реагували із запізненням на 20 – 40 хвилин, що призводило до пошкодження кораблів і інфраструктури. Саме ці факти відображені у внутрішніх доповідях, після яких питання про зміну командування було винесено на вищий рівень.