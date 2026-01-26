У Росії готуються змінити командувача Чорноморського флоту: до чого тут Україна
- У Росії планують замінити командувача Чорноморського флоту адмірала Сергія Пінчука через провали в захисті півострова.
- Найімовірнішим кандидатом на заміну вважають віцеадмірала Ільдара Ахмерова.
Серед офіцерів у штабі Чорноморського флоту Росії ходять чутки про зміну керівництва. Влада готує звільнення чинного командувача флоту – адмірала Сергія Пінчука.
У кулуарах обговорюють кілька кандидатур на заміну. Найімовірнішою вважають першого заступника – віцеадмірала Ільдара Ахмерова, розповідає рух опору "Атеш".
Дивіться також Після дронових атак страхування суден у Чорному морі подорожчало майже вдвічі
Чому Москва вирішила змінити командувача Чорноморським флотом?
Додатковим підтвердженням підготовки до звільнення Пінчука стали нещодавні візити вищого військового керівництва з Москви до штабу Чорноморського флоту в Новоросійську. Такі приїзди зазвичай пов'язані з внутрішніми розслідуваннями та ухваленням кадрових рішень.
Кремль вирішив замінити Пінчука через системні провали в гарантуванні безпеки баз і кораблів, а також вкрай низької ефективносі заходів із протидії українським безекіпажним катерам.
Серія втрат продемонструвала повну відсутність вибудуваної стратегії захисту акваторії та ключової інфраструктури. Попри офіційні звіти про "контроль обстановки", загрози з боку безпілотних морських засобів і надалі успішно реалізуються.
Лише за останні 6 місяців зафіксовано щонайменше 8 успішних атак українських БЕК по об'єктах Чорноморського флоту, зокрема в Севастополі та пунктах базування в Криму.
У низці випадків системи виявлення не спрацьовували взагалі, а чергові сили реагували із запізненням на 20 – 40 хвилин, що призводило до пошкодження кораблів і інфраструктури. Саме ці факти відображені у внутрішніх доповідях, після яких питання про зміну командування було винесено на вищий рівень.
- Нагадаємо, що Володимир Путін призначив командувачем Чорноморського флоту віцеадмірала Сергія Пінчука навесні 2024 року.
- Пінчук народився 1971 року в Севастополі.
- Із грудня 2011 року командував Новоросійською військово-морською базою.
- У середині лютого 2024 року проросійські телеграм-канали повідомляли, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку після потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" 14 лютого.
- Слідство встановило, що 26 лютого 2022 року за наказом Пінчука російські військові захопили судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію поблизу острова Зміїний. Того дня російські сили незаконно зупинили цивільний корабель біля українського острова, заблокували його та зайшли на борт. Погрожуючи автоматичною зброєю, окупанти взяли в полон 19 членів екіпажу, а також священника і лікаря, які перебували на судні. Частину полонених перевезли на буксир військово-морського флоту Росії, інших утримували безпосередньо на острові Зміїний.