Вадим Рабинович опять отправился, как он говорит, "договариваться за мир". Правда не совсем понятно, как он это делает со страной, которая не признаёт войны.

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Та и вообще, на этой неделе крыло Виктора Медведчука в ОПЗЖ прям активизировалось как-то на федеральных медиа.

Рабинович умудрился разделить один квадратный метр с террористом в эфире пропагандистской программы "60 минут ненависти к Украине".

Сначала на федеральном канале показали боевика, который обливал грязью Украину, а после него эстафету принял депутат от ОПЗЖ.

Кто возгляет делегацию ОПЗЖ

Раньше делегацию ОПЗЖ возглавлял Виктор Медведчук, но сейчас он находится под домашним арестом из-за подозрении в государственной измене.

Так что Рабинович не проявил солидарность к однопартийцам Сергею и Юлии Левочкиным, которым вьезд в Россию запрещен и поехал в Москву "обкашлять вопросики" с Козаком.

Вообще, с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком, но может еще и с Тарасом Козаком, который внезапно пропал и не появляется в Украине, ведь тут его тоже ждет подозрение о государственной измене. Прям как у Медведчука.

Не полетел в Москву и Юрий Бойко, который раньше сопровождал кума Путина в подобных поездках. Вероятно, в наказание за дружбу с Левочкиным вместе с которым они пытаются поджать партию ОПЗЖ под себя, пока токсичный Медведчук расхлебывает свои проблемы.



Бойко не поехал в Москву / Фото пресслужбы ОПЗЖ

Не полетел в Москву и Нестор Шуфрич. Хотя ему это не мешает поддакивать российской пропаганде на расстоянии.

"Я бы не преувеличивал визит Остина в Украине. Хотел бы напомнить, что недавно был визит в Россию, гораздо круче, Нуланд", – говори Шуфрич.

Конечно, круче. А то, что посольство США после визита Нуланд в Москву заявило, что Россия – это главное препятствие на пути к миру на Донбассе так вообще крутотень!

Не полетел в Москву и Илья Кива – по понятным причинам. Ему даже паспорт в России выдавать пока побаиваются, так что он по этому поводу сожалеет.

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Рабинович скучал по Москве

Так чем же там Рабинович занимался в Москве? "Соскучился по Москве. Очень люблю этот город", – заявил он.

Чтобы не расставаться с горячо любимым городом и не скучать, с него можно просто не выезжать. И более того, прихватить с собой еще несколько украинских депутатов. Но нет…

"Моральный долг человека – сделать все, чтобы внести какой-то вклад в мир. Сейчас встречаюсь с представителями "Единой России", – заявил Рабинович.



Рабинович обратился по адресу / Фото з фейсбука ОПЗЖ

Он обратился по адресу. Именно ж депутаты от путинской "Единой России" как никто другой хотят мира с Украиной. Например, как предлагает установить мир член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он предложил ликвидацию украинского государства как самое выгодное для всех сторон решение проблемы. По его мнению, у властей современной Украины нет субъектности.

Рабинович поехал в Москву за "русским" миром

Единственное логическое обьеснение, которое приходит в голову – Рабинович поехал в Москву за "русским" миром.

Вот тогда все становится на свои места. Для Рабиновича русский мир в Украине это не просто миссия, а целая обязанность.

Ничего странного. Просто типа украинский депутат летает в столицу страны, которая ведет против Украины войну и признаётся ей в любви на восьмом году агрессии.

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Но вот, что интересно. Девятый месяц у Медведчука явные проблемы. Его партию сторонники массово не поддерживают. А на так называемые митинги выходят лишь наёмные работники, которые получают оплату. И это видят конкуренты.

В ОПЗЖ нет поддержки

Партия не может мобилизировать свою воображаемую поддержку, о которой ОПЗЖ так много говорит. А Медведчук уже не воспринимается как глава партии из лидеров электоральных симпатий украинцев.

Ни для людей, ни для самих партийцев. Он для этого слишком токсичен.

И именно на девятый месяц проблем у Медведчука Рабинович поехал в Москву. Неужели для того, чтобы предложить свои услуги? Чтобы спустя 9 месяцев родился заменитель Медведчука?

Крыло Медведчука разбивается, как и само ОПЗЖ. Самого ярого помощника Медведчука – Киву и того исключили из партии за поздравления Путину, позицию по Бандере и за его деструктивную позицию, которая наносит вред партийной структуре.

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Более того, его бывшие однопартийцы собираются исключить его и из фракции в парламенте. Это в очередной раз доказывает, что Кремль в первую очередь кидает своих.