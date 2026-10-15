Заміна Starlink для ЗСУ: військовий розповів, коли Європа надасть Україні нову мережу

Єврокомісія офіційно підтвердила готовність надати Україні доступ до європейської супутникової програми GovSatCom. Нашу державу планують підключити до цієї системи вже у січні або на початку лютого.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу майор Збройних Сил України та журналіст Єгор Чечеринда.

Що відомо про нову систему зв'язку

За словами експерта, Єврокомісія офіційно підтвердила готовність надавати Україні послуги, альтернативні Starlink. Йдеться про європейську програму GovSatCom (Governmental Satellite Communications). Французькі та європейські партнери розгортають угруповання супутників, які до 2029 року налічуватимуть 300 апаратів на орбіті. Україну планують підключити до цієї системи вже в січні або на початку лютого.

Тобто завжди є альтернатива американським компаніям та сервісам. Вони трошечки запізнюються в часі, але точно Європа нас не залишає наодинці з російським ворогом,

– наголосив Єгор Чечеринда.

Єгор Чечеринда про удари по Росії та кіберфронт /дивіться відео

Удари по дата-центрах РФ

Окрему увагу військовий звернув на ліквідацію російських дата-центрів у Калузі, Рязані, Владимирі та Саратовській області. Через це у Росії повністю лягли сервіси Сбербанку та система Федеральної податкової служби. Це призвело до стрімкого падіння активності ботоферм та зниження підтримки проросійських сил у світі.

Українські сили оборони займаються очищенням світового простору від російського інформаційного впливу та когнітивної агресії,

– підсумував майор ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що обмеження роботи Starlink створювало труднощі для українських військових на фронті. Як вже повідомлялося на нашому сайті, стабільний супутниковий зв'язок критично важливий для ефективної роботи ударних безпілотників по ворожих цілях.