Вибухотехніки прибули, щоб перевірити чорний ящик, на який поставили лампадки, квіти й портрети загиблих проросійських активістів. Мовиться про жертв пожежі, яка там трапилася 2 травня 2014 року. Про це повідомили приблизно опівдні.

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Зателефонував перехожий

Хто саме поставив цю коробку – невідомо. До поліції зателефонував перехожий і заявив, що там може бути вибухівка. Проте також невідомо, чому це припустили.

Туди передусім прибули рятувальники та правоохоронці. Вони обгородили територію та почали чекати вибухотехніків.

Правоохоронці огородили територію біля меморіалу сепаратистів / Фото Odessa online

Що там трапилося 2 травня 2014 року У цей день у місті відбулися протистояння ультрасів футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст", які протистояли проросійськими активістами. Спершу трапилися вуличні сутички із застосування вогнепальної зброї.



Після цього прихильники ідей "русского мира" заховалися в Домі профспілок. Проте будівлю підпалили. Загиблі були в обох сторонах конфлікту.

Раніше в місті

Вночі 2 вересня облили зеленкою пам'ятну дошку десантнику "Правого сектора" Ігоря Іванова. Цей чоловік загинув під час сутичок 2 травня 2014 року. Згодом меморіальну плиту відмили та почали розшукувати зловмисників.

10 червня повідомили, що в Одесі пошкодили меморіал загиблим 2 травня патріотам. Невідомий підійшов до банерів із прапорами з факелом і підпалив червоно-чорний. Проте там лише пропалилася дірка, оскільки займання не трапилося.