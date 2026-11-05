Масові "замінування" літаків сколихнули Європу: що кажуть у Євросоюзі

Європою прокотилася нова хвиля повідомлень про нібито вибухівку на борту пасажирських літаків. Деякі рейси довелося перенаправити, а до супроводу повітряних суден залучили винищувачі. Масштаб інцидентів змусив відреагувати Євросоюз.

Про це повідомляє ANSA.

Що відомо про масові "замінування" літаків у Європі?

У четвер, 5 листопада, погрози отримали щонайменше 18 авіарейсів у різних країнах Європи. За даними італійського агентства, повідомлення про загрозу вибуху надходили на рейси, пов'язані з Італією, Чехією, Болгарією, Румунією та іншими європейськими країнами. Частина літаків приземлилася в аеропортах призначення, інші були змушені змінити маршрут.

Зокрема, літак авіакомпанії Aer Lingus, який прямував із Дубліна до Рима, перенаправили на французьку авіабазу Евре. Його супроводжували французькі винищувачі.

Рейс Wizz Air із Мілана до Варшави через аналогічну погрозу приземлився у Відні.

Тим часом літак Finnair, який летів із Гельсінкі до Рима, супроводжували два італійські винищувачі Eurofighter. Повітряне судно приземлилося в аеропорту Ф'юмічіно, де перевірки не виявили небезпеки.

У Чехії анонімні повідомлення про вибухівку отримали одразу чотири літаки, які прямували до Праги. Два рейси прибули з Великої Британії, ще по одному — з Ірландії та Греції.

За інформацією České Noviny, правоохоронці перевірили всі чотири літаки, а також територію аеропорту імені Вацлава Гавела та його околиці. Вибухівки чи підозрілих предметів не виявили.

Роботу аеропорту не обмежували, а розслідування передали чеському Національному центру боротьби з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю.

У Румунії погрозу отримав літак Wizz Air, що виконував рейс із Мілана до Бухареста. На борту перебували 182 пасажири та семеро членів екіпажу.

Літак безпечно приземлився в аеропорту імені Анрі Коанди. Як повідомляє Digi24, після перевірки повітряного судна, багажу та пасажирів вибухового пристрою не знайшли.

Один із пасажирів розповів, що після приземлення людям довелося близько півтори-двох годин чекати в автобусах, перш ніж пройти додатковий контроль безпеки.

Також погрози отримали три рейси Ryanair, які прямували до Болгарії. Два літаки приземлилися в Софії, а рейс із Лондона — у Пловдиві. Перевірки не виявили небезпеки.

У Бельгії безпечно приземлився літак польської авіакомпанії LOT, який летів із Варшави до Брюсселя. Повідомлення про можливу вибухівку також не підтвердилося.

Крім того, перевірки провели в аеропорту Мадрида, де оглянули кілька літаків. Підозрілих предметів не знайшли.

Як Євросоюз відреагував на хвилю погроз?

Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас заявив, що ЄС уважно стежить за ситуацією та підтримує зв'язок із державами, яких торкнулися інциденти, а також із Європейським агентством авіаційної безпеки.

За його словами, на рівні Євросоюзу вже активували механізм обміну інформацією щодо безпеки авіації.

Будь-які загрози цивільному населенню є неприйнятними. Забезпечення безпеки громадян залишається пріоритетом,

– наголосив єврокомісар.

Цицикостас закликав національні органи влади ретельно розслідувати повідомлення про вибухівку та вживати необхідних заходів безпеки. Він також наголосив на важливості співпраці з аеропортами, авіакомпаніями та правоохоронцями.

Водночас єврокомісар наголосив, що зарано робити висновки про те, чи пов'язані між собою ці інциденти. Цицикостас додав, що національні розслідування тривають.

За даними ANSA, повідомлення про нібито вибухівку надходили на європейські авіарейси й попередніми днями. Зокрема, 3 листопада погрози отримали десять рейсів, однак усі вони виявилися хибними.