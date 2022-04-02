Замість будинків величезні вирви: люди на Харківщині повертаються до життя після авіаударів

У селі Яковлівка під Харковом потрощені майже всі будинки, більшість приватних будинків просто немає. Замість них тепер просто величезні вирви.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харківської області.

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За її словами, люди зізнаються, що під час авіанальоту вони ховалися хто куди бачив.

Вирви від авіаудару сягають 3 – 5 метрів. Раніше на їх місці стояли будинки. Деяких будинків просто немає. І, на жаль, внаслідок авіанальоту є загиблі та поранені. Тіло однієї жінки досі не знайшли,

– розповіла кореспондентка.

Авіаудари по селі були ще 3 березня, але лише тепер туди почали повертатися люди. Дехто взагалі не виїжджав.

Журналістка додала, що мешканці на Харківщині взялися ремонтувати будинки, відновлюють електрику та інтернет. Люди об’єднуються, щоб виживати. "Вражає і розмір горя, і розмір добра зараз. Люди не здаються, хоча ховали своїх рідних", – каже вона.

До слова, російські загарбники руйнують все, що можуть. Вночі окупанти хаотично гатили з артилерії по житлових районах міста Харкова. За добу рятувальникам гасити дві великі пожежі й ще кілька десятків дещо менших загорянь.

Загалом в області бої тривають на Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поблизу, за минулу добу вдалося евакуювати ще 1,5 тисячі людей.

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